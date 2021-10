SONDA: Który film Ridleya Scotta jest najlepszy? Dokonaj wyboru

fot. Warner Bros.

Ridley Scott to jeden z najbardziej znanych reżyserów w historii kina. To człowiek, który dał światu tak znane filmy jak Obcy - 8. pasażer Nostromo, Łowca androidów czy Gladiator. W czasie swojej kariery twórca zgromadził między innymi po cztery nominacje do Oscara i Złotych Globów.

Do kin wchodzi najnowsza produkcja reżysera pod tytułem Ostatni pojedynek. To dziejąca się w Średniowieczu opowieść, której bohaterami są rycerz Jean de Carrouges i jego giermek Jacques Le Gris, którzy byli dobrymi przyjaciółmi. Do czasu. Po powrocie z wojny żona pierwszego oskarża Le Grisa o gwałt. To doprowadza do pojedynku na śmierć i życie między panami. Jeśli Carrouges przegra, jego ukochana zostanie spalona żywcem.

Z okazji premiery nowego filmu przygotowaliśmy dla Was ankietę, w której możecie wybrać najlepszy film w reżyserskiej karierze Ridleya Scotta. Zapraszamy do udziału.