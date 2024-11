Samuel L. Jackson o serialu Fight Night: Znam ludzi, którzy zostali obrabowani w tym skoku [WYWIAD VIDEO]

foto. naEKRANIE.pl

Na początku grudnia na platformie streamingowej SkyShowtime swoją premierę będzie miał nowy serial Fight Night: The Million Dollar Heist z Kevinem Hartem i Samuelem L. Jacksonem w rolach głównych. Udało nam się wirtualnie spotkać z Jacksonem, który wciela się w tej produkcji w gangstera. Aktor opowiedział nam o tym, co łączy go z tą historią. Zdradził też, czy ludzie nadal proszą go, by nawrzucał im jak Jules z filmu Pulp Fiction.

Zapraszamy Was do obejrzenia naszego wywiadu:

Samuel L. Jackson – wywiad

Fight Night: The Million Dollar Heist – opis fabuły

Fabuła opowiada o tym, jak napad z bronią w ręku w noc, w którą odbyła się historyczna walka Muhammada Alego, zmienił nie tylko życie jednego człowieka, ale losy całego miasta. Fabuła skupia się na naciągaczu, który przeprowadził napad oraz detektywie, jednym z pierwszych funkcjonariuszy policji w Czarnej Atlancie, który doszedł do tak wysokiej rangi, którego zadaniem było rozwiązanie zagadki.