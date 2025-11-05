Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Szepty mroku to serial, który musisz obejrzeć. Padają porównania do Twin Peaks i Detektywa

To jeden z najciekawszych seriali emitowanych obecnie na całym świecie. Produkcja, którą w Polsce można oglądać na kanale AMC, wraca z 3. sezonem. Co ważne, Szepty mroku możesz zacząć oglądać w dowolnym momencie!
placeholder
Reklama
placeholder
naEKRANIE
naEKRANIE
Tagi:  szepty mroku 
Szepty mroku fot. materiały prasowe
Reklama

Szepty mroku wracają na polskie ekrany już 6 listopada. Na antenie AMC o 22:00 zostanie wyemitowany premierowy odcinek 3. sezonu. To dobra okazja, by usiąść przed telewizorem i poznać ten serial. Obok tej produkcji nie da się przejść obojętnie! Co ważne, można ją oglądać bez znajomości poprzednich sezonów.

Seria oparta jest na książkowym cyklu, a każdy sezon opowiada o innej sprawie kryminalnej. Wątki osobiste i rozwój postaci są poprowadzone tak, że każdy bez problemu odnajdzie się w tej historii. W tego typu dziełach często wykorzystuje się takie podejście, co jest wymuszone wielomiesięcznymi przerwami między sezonami. Twórcy unikają sytuacji, w której widzowie musieliby przypominać sobie poprzednie części.

Szepty mroku - wyjątkowy serial w historii telewizji

Serial oparty jest na cyklu „Leaphorn & Chee” autorstwa Tony’ego Hillermana, który pracował nad serią w latach 1970–2006 i łącznie opublikował 18 tomów. Po śmierci autora pisarską pałeczkę przejęła jego córka, a książki wydawane są do tej pory (ostatni tom ukazał się w 2024 roku). Twórcą serialu jest Graham Roland, którego znamy z hitu Jack Ryan. Przez trzy sezony wspierali go wyjątkowi producenci - George R.R. Martin (twórca książkowej Gry o tron) oraz nieżyjący już Robert Redford - którzy z pewnością mieli wpływ na wybitną jakość serialu. Co ciekawe, obaj pojawiają się w krótkim epizodzie w jednym z odcinków, a dla Redforda była to ostatnia rola, którą zagrał.

Showrunnerem podejmującym wszystkie decyzje dotyczące realizacji jest John Wirth. Jego nazwisko to gwarancja jakości. W końcu stworzył świetnie ocenianą produkcję AMC pod tytułem Hell on Wheels – Witaj w piekle. Udowodnił, że westernowe klimaty mogą sprawdzić się również na małym ekranie.

Czy wiecie, że Szepty mroku nie dostały żadnych negatywnych recenzji od krytyków filmowych? Na portalu Rotten Tomatoes, który zbiera opinie dziennikarzy, wszystkie sezony otrzymały 100% pozytywnych recenzji. Widzowie myślą podobnie – 7,7/10 według IMDb to dowód na to, że to wyjątkowa produkcja.

Wpływa na to również fabuła. Historia osadzona jest w latach 70. i wprowadza nas w świat i kulturę plemienia Navajo. Wchodzimy w środowisko bardzo rzadko pokazywane w mainstreamowych serialach. Dostajemy coś naprawdę nietypowego. A to, w połączeniu z pomysłowymi sprawami kryminalnymi, stanowi nie lada gratkę dla fanów gatunku, którzy szukają czegoś oryginalnego, ale też jakościowego. Łamanie gatunkowych schematów to jedna z kluczowych zalet serialu.

Każdy sezon opowiada zamkniętą historię kryminalną będącą za każdym razem dużym wyzwaniem dla bohaterów, jednocześnie zapewniającą widzom atrakcyjną rozrywkę. Nie inaczej będzie w nadchodzącym sezonie, który zadebiutuje w Polsce na AMC.

Szepty mroku - sezon 3 - oficjalny kadr z serialu

arrow-left
Szepty mroku - sezon 3 - oficjalny kadr z serialu
fot. AMC
arrow-right

Mroczny kryminał, czyli Szepty mroku

Nie da się ukryć, że czas akcji i związek z kulturą Navajo dodają Szeptom mroku wyjątkowości. Nie są to jednak jedyne atuty tego serialu – to kryminał z najwyższej półki! Gatunek, często określany jako thriller noir z elementami westernu, wyróżnia go na tle innych produkcji. Sam wizualny styl hipnotyzuje i przyciąga – pustynne krajobrazy tworzą wrażenie surowości. Do tego dochodzą ciemne chmury na burzowym niebie i wszechobecne poczucie zagrożenia.

Recenzenci często porównują ze sobą różne seriale i w przypadku Szeptów mroku na myśl od razu przychodzi 1. sezon Detektywa. Twórcy stawiają na duet charyzmatycznych bohaterów i niezwykle silny wpływ miejsca akcji na klimat całej historii. To intryguje, angażuje i przyciąga oko wyjątkowym stylem – dostajemy coś z charakterem i klasą. Co ciekawe, padają również porównania do Miasteczka Twin Peaks, czyli kultowej produkcji Davida Lyncha. Mroczna atmosfera małej społeczności i konstruowanie tajemnicy w podobnym stylu nie są przypadkowe, bo Twin Peaks był serialem wyprzedzającym swoje czasy i wyznaczającym trendy. Szczególne podobieństwo widać w budowaniu nastroju niepokoju, który podczas seansu jest intrygujący i podskórnie odczuwalny.

Bez swoich wyjątkowych postaci Szepty mroku nie miałyby takiego silnego wydźwięku. Serial ma dwóch bohaterów, którzy tylko pozornie wydają się schematyczni: jeden to doświadczony weteran, drugi – nowicjusz, który zupełnie inaczej podchodzi pracy i życia. Zahn McClarnon jako porucznik Joe Leaphorn jest słusznie wychwalany za ambitną i bardzo charakterną kreację aktorską. Kiowa Gordon, wcielający się w młodszego Jima Chee, znakomicie dopełnia ten niezwykły duet. Jego rola stoi w kontrze do oczekiwań widzów, przynosząc nam nie tylko silne emocje, lecz także liczne zaskoczenia.

Szepty mroku, czyli serial, który musisz obejrzeć

Doskonały thriller noir i świetny serial – tak można podsumować Szepty mroku. Nie oglądaliście jeszcze? Nic straconego! Śmiało możecie zacząć od 3. sezonu (ponoć najlepszego!) i dać się mu porwać, a potem spokojnie nadrobić wcześniejsze odcinki. Już 6 listopada na AMC o 22:00. Zachęcamy!

naEKRANIE
naEKRANIE
Tagi:  szepty mroku 
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,7

2022
Szepty mroku
Oglądaj TERAZ Szepty mroku Thriller

8,3

2011
Hell on Wheels – Witaj w piekle
Hell on Wheels – Witaj w piekle Dramat

8,9

2014
Detektyw
Oglądaj TERAZ Detektyw Kryminał

8,8

1990
Miasteczko Twin Peaks
Oglądaj TERAZ Miasteczko Twin Peaks Dramat

Najnowsze

1 Lewis Tan w Mortal Kombat
-

Iron Fist Netflixa mógł być Azjatą. Gwiazda Mortal Kombat była blisko dostania roli

2 Stan Lee
-

Zapomniany horror Stana Lee i Lloyda Kaufmana trafi na ekran. Czekaliśmy na to ponad 50 lat

3 Batman 2 i 3 kręcone razem
-

Robert Pattinson - wszystkie nadchodzące filmy. Ambitne kino niezależne i wielkie blockbustery

4 Quentin Tarantino
-

Maya Hawke dostała doskonałą radę od matki. Co powiedziała o współpracy z Quentinem Tarantino?

5 Call of Duty: Black Ops 7
-

Listopadowa oferta Xbox Game Pass ujawniona. Zagramy nie tylko w Call of Duty: Black Ops 7

6 All’s Fair Kim Kardashian
-

Niżej nie da się upaść. Serial z Kim Kardashian ma 0%, ale recenzje są zabawne

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e04

Agenci NCIS

s2025e214

Moda na sukces

s27e06

Wielkie projekty

s30e05

Ghost Adventures

s04e08

s38e215

Zatoka serc

s42e43

s34e08

Dancing with the Stars
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Dr Seuss: Snicze

03

lis

Film

Dr Seuss: Snicze
Slay the Spire. Gra Planszowa

05

lis

Gra

Slay the Spire. Gra Planszowa
Predator: Strefa zagrożenia

07

lis

Film

Predator: Strefa zagrożenia
Przypadkiem napisałam książkę

07

lis

Film

Przypadkiem napisałam książkę
Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa

07

lis

Film

Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Tilda Swinton
Tilda Swinton

ur. 1960, kończy 65 lat

Sam Rockwell
Sam Rockwell

ur. 1968, kończy 57 lat

Famke Janssen
Famke Janssen

ur. 1964, kończy 61 lat

Seth Gilliam
Seth Gilliam

ur. 1968, kończy 57 lat

Judy Reyes
Judy Reyes

ur. 1967, kończy 58 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia aktorów
-

Najseksowniejsi żyjący mężczyźni 1985-2025. Kto zdobył tytuł przed Jonathanem Baileyem?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Zestaw LEGO zaprojektowany przez Polaka trafi do sprzedaży. Jak się prezentuje?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV