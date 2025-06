Telewizory LG OLED evo AI: portale do całkowitej immersji

fot. LG

Nowe telewizory LG OLED evo AI nie tylko pokażą wszystko, co wampiry robią w ukryciu, ale też staną się centrum dowodzenia nocnymi seansami, a także konsolą do gier. Bez dodatkowych urządzeń i bez kompromisów.

Wieczór filmowy?

Znasz to uczucie? Siadasz do oglądania długo wyczekiwanego odcinka nowego sezonu Silos, ale zamiast zanurzyć się w fabule, wytrzeszczasz bezsilnie oczy, wypatrując szczegółów w ciemnościach silosów. Dźwięki eksplozji w Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat brzmią jakoś płasko, a żeby znaleźć nowy serial polecony przez znajomego, musisz przejrzeć po kolei wszystkie platformy streamingowe... Ech, te problemy pierwszego świata.

fot. Apple TV+

Na szczęście rozwiązania też są najnowocześniejsze, a LG OLED evo AI kończy tę technologiczną udrękę, łącząc kinową jakość obrazu i dźwięku z wygodą dostępu do treści i gier. To nie jest kolejny telewizor – to magiczna brama prowadząca wprost do naszych ulubionych światów.

Zobacz, jak najnowszy LG OLED evo AI staje się centrum dowodzenia uniwersum domowej rozrywki.

fot. LG

Popkulturowy booster

Pamiętasz finał ostatniego Batmana z Robertem Pattinsonem, gdy ekran tonął w dziwnie szarym mroku, a czerwona flara trzymana przez Mrocznego Krzyżowca tworzyła zalewającą ekran poświatę? Nie taki był zamysł twórców, ale przykra prawda jest taka, że standardowe telewizory nie za dobrze radzą sobie z głęboką czernią i rozświetlającymi ją punktami, czy to będzie latarka w mroku, pochodnia w podziemiach, czy miecz świetlny Vadera w finałowych scenach Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie.

fot. Lucasfilm Ltd./Disney

Telewizory LG OLED evo AI z technologią samoświecących pikseli rozwiązują ten problem raz na zawsze. Kiedy piksel ma pokazać prawdziwą czerń, po prostu się wyłącza – nie ma podświetlenia, które zamienia mrok w szarość. Efekt? W końcu zobaczysz, ile smoków ukrywa się w mrokach jaskini pod Dragonstone w drugim sezonie Rodu smoka i dostrzeżesz każdy szczegół wyposażenia komnat w zamku hrabiego w nowym Nosferatu Roberta Eggersa. Dzięki Trybowi Filmowemu jedną komendą głosową przełączysz obraz w standard kinowy. Żadnego grzebania w zakamarkach menu, żadnych kompromisów – po prostu kinowa jakość w domu.

Wszystkie światy w jednym miejscu

Kilka pilotów pod ręką, dziesięć aplikacji z wielotysięczną ofertą do zapamiętania, brak polskiego sterowania głosowego – brzmi znajomo? W erze, gdy treści są rozproszone po wielu platformach, potrzebujesz centrum dowodzenia, a nie kolejnego źródła frustracji.

Najnowszy system webOS 25 telewizorów LG OLED evo AI to oprogramowanie, które łączy wszystko w jednym miejscu. Netflix, Max, Disney+, Apple TV+, Prime Video – wszystko dostępne z jednego ekranu głównego. A sterowanie głosowe po polsku oznacza, że wystarczy powiedzieć "Włącz Rozdzielenie" i gotowe. Chwała Kierowi!

fot. Apple TV+

Moc jest silna także w promocji LG Streaming Week, która trwa do 30 czerwca. Kupując w jej trakcie telewizor LG, dostajesz dostęp do kontentu wartego około 875 złotych. Trzy miesiące Apple TV+ za 9,99 zł miesięcznie to idealna okazja, żeby nadrobić Rozdzielenie przed kolejnym sezonem. Dodaj do tego między innymi: bezpłatny, trzymiesięczny dostęp do aplikacji MEGOGO, 50% zniżki na pierwszy miesiąc dostępu do Canal+, trzy miesiące za 1 zł w Sweet.tv, 12 miesięcy w cenie 10 na CDA.pl oraz pakiet START na 90 dni bez opłat w Polsat Box Go i inne atrakcje, a masz pakiet rozrywki na długie miesiące.

Graj w Dooma bez konsoli next-gen czy peceta

Nie masz Xboxa? Karty graficzne są zbyt drogie? Żaden problem. LG OLED evo AI ma wbudowany Gaming Portal z dostępem do Xbox Cloud Gaming i NVIDIA GeForce NOW. To oznacza, że możesz grać w Cyberpunk 2077, Death Stranding 2 czy Doom: The Dark Ages w jakości 4K przy 60 fps, bez konieczności kupowania konsoli czy peceta.

Ale jeżeli masz konsolę lub peceta, to możesz z łatwością i bez strat podłączyć ją do telewizora. Technologia VRR (Variable Refresh Rate) do 165Hz i ALLM (Auto Low Latency Mode) gwarantują płynność gameplay'u na najwyższym poziomie. Dzięki głębokiej czerni LG OLED evo AI gra świateł i cieni w Cyberpunku wygląda niesamowicie.

fot. CD Projekt

Dzięki technologii WOW Orchestra i Dolby Atmos po podłączeniu soundbara LG usłyszysz Clickerów z The Last of Us, jakby byli z Tobą w pokoju. To gaming bez kompromisów dla ludzi o mocnych nerwach.

Design podporządkowany funkcjonalności

Najlepsze technologie są niewidoczne – tak jak Moc w "Gwiezdnych wojnach". Telewizory LG OLED evo AI mają cieniutkie ramki, która są praktycznie niewidoczne podczas oglądania. Immersja jest niemal perfekcyjna.

Design Gallery oznacza, że dzięki specjalnemu wieszakowi można go powiesić na ścianie jak obraz – idealnie pasuje do każdego wnętrza, nie dominując nad nim. To technologia dla tych, którzy chcą, żeby gadżety nam służyły, a nie przejmowały kontrolę nad wnętrzami naszych mieszkań i domów.

fot. LG

Ekologia bez ściemy

Technologia OLED to nie tylko lepsza jakość obrazu, ale też mniejsze zużycie energii. Brak podświetlenia oznacza niższe rachunki za prąd i mniejszy ślad węglowy. LG OLED evo AI wykorzystuje o 60% mniej plastiku niż tradycyjne telewizory LCD tej samej wielkości.

Certyfikaty Carbon Trust, TÜV Rheinland i Intertek to nie PR-owy chwyt, ale rzeczywiste potwierdzenie odpowiedzialności ekologicznej. Firma LG przewiduje zmniejszenie emisji CO2 o 84 000 ton w 2025 roku – to jak roczna absorpcja 30-letniego lasu sosnowego o powierzchni 11 000 boisk piłkarskich.

Tu nie ma ściemy, jak podczas rabunkowej eksploatacji Ghorman przez Imperium w serialu Andor!

fot. Lucasfilm

Twoja przygoda z prawdziwą popkulturą w kinowej jakości ma szansę rozpocząć się już dziś od pierwszego kroku, jakim będzie sprawdzenie oferty LG OLED evo AI i promocji Streaming Week (tylko do 30.06!) na stronie LG.