TOP 50: najlepsze występy aktorskie w filmach superbohaterskich wg naEKRANIE. Który Joker jest na 1. miejscu?

Filmy superbohaterskie stały się nieodłączną częścią popkultury. Na szczęście do Polski wkroczyło Disney+ i wiele nowych seriali Marvela. Na dużym ekranie w ciągu ostatnich kilku lat uznanie zdobyły takie tytuły jak Batman, Spider-Man: No Way Home czy Doktor Strange w multiwersum obłędu. Produkcje z herosami na pierwszym planie zagwarantowały nam mnóstwo niezapomnianych występów aktorskich, dzięki którym Robert Downey Jr. dla wielu fanów na zawsze pozostanie jedyną słuszną twarzą Iron-Mana, a Joker w wykonaniu Heatha Ledgera wywoła ciarki podczas każdego kolejnego seansu.

W poniższym zestawieniu poznacie najlepsze występy aktorskie w filmach superbohaterskich według redakcji naEKRANIE.pl.

TOP 50: najlepsze występy aktorskie w filmach superbohaterskich

W pierwszej dziesiątce znalazły się kultowe antybohaterki: Catwoman grana przez Michelle Pfeiffer i Harley Quinn w wykonaniu Margot Robbie. Nie mogło też zabraknąć Jokera... a nawet kilku. W czołówce walczyli ze sobą Heath Ledger, Joaquin Phoenix i Jack Nicholson. W rankingu pojawiło się też kilka wersji samego Batmana.

50. Paul Rudd - "Ant-Man" (2015)