Usłane różami - zapowiedź wzruszającej komedii. O czym opowiada?

Usłane różami to produkcja, która od 20 sierpnia będzie dostępna na dużym ekranie w polskich kinach. To komedia opowiadającą o sztuce i miłości do kwiatów, a także sile charakteru, który nie pozwala ich oddać w obce ręce. Główna bohaterka, Eve Vernet, zajęła się hodowlą kwiatów dzięki swojemu ojcu, który nauczył ją zawodu. Poświęciła całe życie, by kontynuować jego marzenie, dzięki czemu jest doskonała w swoim fachu. Jednak nawet wyjątkowe umiejętności nie były w stanie ochronić firmy przed gigantycznymi długami. By uratować swoje różane królestwo od upadku, postanawia zatrudnić trzech nowych pracowników. Nie wiedzą nic o tej pracy, jednak są jej ostatnią nadzieją

Usłane różami - fabuła

Mamy do czynienia z kobietą, która w świecie pieniądza nie chce się poddać i zrezygnować ze swojego marzenia, nawet jeśli kosztuje ją to sporo nerwów i nie jest w stanie na nim dobrze zarobić. Historia wydaje się więc niezwykle aktualna. Jej nowi pracownicy to: nastoletni przestępca, nieśmiała nastoletnia dziewczyna oraz facet, który ma dość wyzysku na rynku pracy. Zwiastun podpowiada, że być może pomogą sobie nawzajem. Eve może ich wyszkolić w zawodzie hodowcy. Oni zaś są w stanie sprawić, że kobieta będzie trochę mniej wyniosła i bardziej otwarta.

Postacie będą mogły dojrzewać razem z różami, o które tak się troszczą. I nauczyć się, że warto walczyć o swoje marzenia i cieszyć się życiem.

Usłane różami - reżyser i obsada

To drugi film Pierre'a Pinauda. Widzowie mogą oczekiwać francuskiego, romantycznego klimatu i próby zrozumienia współczesności z całą jej brzydką biurokracją. W główną bohaterkę wcieli się laureatka dwóch Cezarów, Catherine Frot. Oprócz niej w obsadzie pojawią się: Marie Petiot, Olivia Coté, Serpentine Teyssier, Fatsah Bouyahmed, Vincent Dedienne, Rukkmini Ghosh i Manel Foulgoc.

Usłane różami - premiera 20 sierpnia.