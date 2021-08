Quake Remastered już oficjalnie! Zwiastun, cena i... nieoczekiwana premiera

fot. Bethesda

Niedawne plotki i przecieki się potwierdziły. Quake Remastered rzeczywiście został zapowiedziany na imprezie QuakeCon 2021. To jednak nie koniec dobrych wiadomości, bo odświeżona wersja kultowego klasyka jest już dostępna do kupienia na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Zainteresowani nią gracze mogą nabyć ją za 39 zł (PC), 41,99 zł (Xbox) lub 42 zł (PS4, Switch).

Quake Remastered zawiera całą zawartość znaną z oryginału wraz z rozszerzeniami, a także nowy dodatek zatytułowany Dimension of the Machine. Odświeżone wydanie oferuje możliwość zabawy w rozdzielczości 4K przy 120 klatkach na sekundę, wsparcie dla szerokich ekranów, a także inne, pomniejsze ulepszenia. Oczywiście gracze mogą liczyć nie tylko na kampanię dla jednego gracza, ale też możliwość sieciowej rywalizacji i kooperacji, także pomiędzy platformami.

Zobaczcie też zwiastun gry.