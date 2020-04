W co zagrać w długi weekend? Najlepsze gry na majówkę

Tegoroczny długi weekend zdecydowanie będzie różnił się od poprzednich. Z uwagi na pandemię koronawirusa musimy zrezygnować ze spotkań ze znajomymi i przyjaciółmi, imprez, długich, współnych spacerów, a także rekreacyjnych wyjazdów. Wolny czas można jednak poświęcić na rozrywkę w domowym zaciszu, a także nadrobienie zaległości w popkulturze.

Postanowiliśmy Wam w tym pomóc i przygotowaliśmy zestawienie gier, przy których możecie spędzić nadchodzące dni. Staraliśmy się o odpowiednie ich zróżnicowanie, tak by każdy był w stanie znaleźć tutaj jakieś ciekawe propozycje.

Najlepsze gry na majówkę

Ta gra to prawdziwy fenomen, bo nie doczekał się jeszcze pełnej premiery i zadebiutowała jedynie w formie Wczesnego Dostępu, ale już teraz cieszy się ogromnym zainteresowaniem graczy. Mount & Blade II: Bannerlord to rozbudowane, średniowieczne RPG, które nawet na obecnym etapie oferuje sporo zawartości, a także ciekawy system walki. Nic więc dziwnego, że dzieło studia TaleWorlds Entertainment jest tak świetnie oceniane przez użytkowników Steam i może pochwalić się aż 88% pozytywnych opinii przy ponad 80 tysiącach recenzji.

Seria Gears of War kojarzona jest przede wszystkim z trzecioosobowymi strzelankami z systemem osłon. Zapowiedź Gears Tactics była więc dla wielu sporym zaskoczeniem. Okazało się jednak, że przeniesienie tej pełnej testosteronu produkcji w realia taktycznej gry turowej okazało się strzałem w dziesiątkę. Jest to tytuł oferujący wymagającą rozgrywkę, efektowną oprawę graficzną, a także wiele elementów znanych z głównego cyklu - m.in. przeciwników, uzbrojenie, a także system osłon i brutalne, widowiskowe egzekucje.

Ten tytuł to istny "must have" w każdym zestawieniu gier polecanych na czas wolny. Animal Crossing: New Horizons doskonale sprawdza się zarówno na krótsze posiedzenia, jak i długie sesje. To także produkcja niezwykle relaksującą i oferująca mnóstwo różnych aktywności: od dekorowania domu i wyspy, poprzez poszukiwanie ukrytych w ziemi skamielin, a na... handlu rzepą kończąc. Kolorowa oprawa oraz możliwość zabawy w trybie kooperacji (zarówno lokalnie, jak i przez sieć) sprawiają też, że to idealna propozycja dla całych rodzin.

Jeśli jesteście spragnieni przede wszystkim szybkiej i krwawej akcji, to trudno znaleźć coś bardziej odpowiedniego od Doom Eternal. Deweloperom z id Software udało się wykonać rzecz niemal niemożliwą - jeszcze bardziej podkręcili tempo znane z produkcji z 2016 roku, wzbogacając ją o nowe bronie, przeciwników i wyzwania. Uporanie się z kampanią dla jednego gracza nie musi oznaczać tu końca przygody - na miłośników wyzwań czeka tutaj kilka poziomów trudności, a także tryb multiplayer.

Kultowa produkcja z 1997 roku powróciła w zupełnie nowej, przepięknej odsłonie. Final Fantasy 7 Remake to bardzo udany eksperyment, który z jednej strony wyciąga najlepsze elementy z pierwowzoru, ale też wzbogaca je o dodatkową zawartość, rozwijając pewne wątki i wprowadzając zupełnie nowe. Do tego dochodzi też świetny, spektakularny system walki, w którym trzeba jednak pamiętać też o taktyce, a także rozbudowany rozwój bohaterów, dający niezliczone opcje strategiczne. Pochwalić trzeba też dopracowaną oprawę audiowizualną.