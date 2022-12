Wiedźmin: Rodowód krwi. Lauren Hissrich o skróceniu serialu i nieścisłościach [WIDEO WYWIAD]

foto. naEKRANIE.pl

Wiedźmin: Rodowód krwi to dawno zapowiedziany spin-off serialu Wiedźmin od platformy Netflix z Michelle Yeoh w jednej z głównych ról. Od pewnego czasu do fanów docierały informacje na temat tego, że produkcja ma problemy. Całość została na przykład przemontowana. Wiele materiału zostało także nagle usunięte, co czuć podczas seansu. Zapytaliśmy więc showrunnerkę Lauren Hissrich o pracę nad tą produkcją, konsultacje z Andrzejem Sapkowskim oraz o możliwości dalszych kontynuacji.

Posłuchajcie, co showrunnerka nam powiedziała:

Wiedźmin: Rodowód krwi – opis fabuły

Jest to historia rozgrywająca się w świecie elfów 1200 lat przed wydarzeniami z serialu Wiedźmin. Opowiada zapomnianą historię grupy wygnańców stających do walki z niezwyciężoną potęgą, która odebrała im wszystko. W wyniku ich pomsty powstaje prawzór wiedźminów. Wszystko to dzieje się podczas koniunkcji sfer — zdarzenia, które połączyło świat potworów, ludzi i elfów w jedną całość.

Wiedźmin: Rodowód krwi

Wiedźmin: Rodowód krwi – premiera 25 grudnia 2022 roku na platformie streamingowej Netflix.