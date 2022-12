Wiedźmin: Rodowód krwi. Obsada o pracy nad serialem [WYWIAD VIDEO]

foto. naEKRANIE.pl

Na platformie Netflix można już oglądać spin off serialu Wiedźmin czyli Wiedźmin: Rodowód krwi. Wcześniej opublikowaliśmy wywiady z aktorem Joey'em Batey'em, który powrócił do roli Jaskra i showrunnerką Lauren Hissrich, którzy opowiadali o tworzeniu tego serialu i o tym co działo się za kulisami.

Dziś chcielibyśmy wam zaprezentować rozmowy z główną obsadą. Przepytaliśmy Huw Novelli, Francescę Mills, Laurence'a O'Fuaraina i Sophię Brown na temat tego co wiedzieli przed przystąpieniem do tego projektu o świecie stworzonym przez Andrzeja Sapkowskiego. Aktorzy podzielili się z nami informacjami o tym jak wyglądała praca na planie. Zapraszamy do obejrzenia wywiadów:

Laurence O’Fuarain i Sophia Brown - wywiad

Huw Novelli i Francesca Mills - wywiad

Wiedźmin: Rodowód krwi. O czym jest serial?

Akcja serialu dzieje się 1200 lat przed wydarzeniami z Wiedźmina. Produkcja opowie o losach pierwszego przedstawiciela tej profesji oraz o wydarzeniach, które doprowadziły do "Koniunkcji Sfer", kiedy to światy potworów, ludzi i elfów połączyły się.