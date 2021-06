Starfield, Forza Horizon 5 i inne gry - zwiastuny z konferencji Microsoftu na E3 2021

fot. Bethesda

Microsoft, w przeciwieństwie do konkurencji z Sony, nie zrezygnował z obecności na E3 2021. Wręcz przeciwnie - firma przygotowała swoją największą do tej pory prezentację, którą zorganizowano wspólnie z firmą Bethesda. Wydarzenie to, nazwane Xbox & Bethesda Games Showcase, w pełni skupiło się na nadchodzących grach. Nie brakowało interesujących wiadomości, zwiastunów oraz zapowiedzi kolejnych produkcji, które wzbogacą bibliotekę usługi Xbox Game Pass. Pojawiły się też pewne zaskoczenia w postaci m.in. Redfall czy A Plague Tale: Requiem.

Poniżej zebraliśmy dla Was wszystkie najważniejsze zwiastuny z Xbox & Bethesda Games Showcase.

Pierwsze spojrzenie na nową, kosmiczną przygodę od Bethesdy. Premiera w listopadzie 2022 roku.

W kwietniu 2022 roku ponownie zwiedzimy mroczną, pełną wrogów i groźnych anomalii Zonę.

Contraband

Klimatyczny zwiastun zapowiada nową produkcję z otwartym światem od Avalanche Studios.

Do gry trafi nowa zawartość, w której istotną rolę odegra...kapitan Jack Sparrow.

Zgodnie z obietnicami, na E3 2021 zaprezentowano gameplay z najnowszej odsłony serii.