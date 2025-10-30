Reklama
Głośne odejście z 1 z 10. Ikona programu żegna się po 14 latach

Kultowy teleturniej Jeden z dziesięciu z Tadeuszem Sznukiem w roli prowadzącego jest emtitowany od 1994 roku. Pod koniec października okazało się, że z formatem po latach żegna się pewna osoba, która jest uważana przez widzów za jego ikonę.
Klaudia Woźniak
Tagi:  jeden z dziesięciu 
1 z 10
Zdjęcie z programu Jeden z dziesięciu fot. materiały prasowe TVP
Kultowy teleturniej Jeden z dziesięciu od lat niezmiennie prowadzony przez Tadeusza Sznuka jest emitowany od 1994 roku. Przypomnijmy, że bierze w nim udział 10 uczestników, którzy odpowiadają na pytania z różnych dziedzin. Jeśli się pomylą, tracą po jednej szansie. Odcinek wygrywa ten, który poprawnie odpowie na największą ilość pytań. W wielkim finale 151. edycji programu widzowie dowiedzieli się, że z teleturnieju zniknie osoba, która stanowiła jego nieodłączny symbol.

Pożegnanie w 1 z 10. Sylwia Toczyńska rezygnuje

W kolejnych odcinkach Jednego z dziesięciu zabraknie Sylwii Toczyńskiej, która przez 14 lat pełniła na planie funkcję hostessy, wręczając uczestnikom upominki. Pani Sylwia w czerwcu 2024 roku zniknęła z teleturnieju na dłuższy czas, ponieważ została mamą. Okazuje się, że niedawno postanowiła zrezygnować z roli hostessy, aby skupić się na wychowaniu córki. Oto jak Tadeusz Sznuk pożegnał panią Sylwię pod koniec finałowego odcinka:

W tym momencie pojawia się zwykle pani Sylwia. Pani Sylwio, chciałem Panią na moment zatrzymać, bowiem muszę przekazać Państwu pewien komunikat. Otóż pani Sylwia postanowiła, że to jest nasze ostatnie spotkanie. Ma się rozumieć, żałujemy, ale rozumiemy zupełnie, że wychowanie maleńkiej Róży jest ważniejszym zadaniem niż nasze zajęcia tu. Dziękujemy pani za ponad 14 lat, za te tysiące uśmiechów, którymi pani obdarzyła naszych widzów i za to, że mogliśmy sobie przez ten długi okres dobrze współpracować.

Niedługo po emisji odcinka w mediach społecznościowych teleturnieju pojawiło się pożegnalne nagranie z udziałem pani Sylwii, w którym ta przekazała:

Bardzo dziękuję wszystkim telewidzom, całej ekipie tworzącej ten program. Mam wspomnienia, do których będę z całą sympatią i życzliwością wracać. I powiem krótko, bo bardzo nie lubię pożegnań. Nie mówię do widzenia, mówię do zobaczenia.

W opisie nagrania można przeczytać:

Do części z Was ta wiadomość dotarła przy okazji dzisiejszego Wielkiego Finału 151. edycji. Resztę z Was zmuszeni jesteśmy zasmucić teraz: otóż po 14 latach wspaniałej współpracy rozstajemy się z Panią Sylwią. Nie ma wątpliwości, że wszyscy będziemy niezmiernie tęsknić, bo Pani Sylwia jest zdecydowanie jednym z symboli naszego teleturnieju, niemniej mamy cichą nadzieję, że to może nie na zawsze i jesteśmy pewni, że przed Panią Sylwią nowe, wspaniałe wyzwania

Teleturniej Jeden z dziesięciu jest emitowany od poniedziałku do piątku o godzinie 18:50 w TVP2. Jest również dostępny na platformie TVP VOD.

Źródło: Facebook: Jeden z Dziesięciu

Klaudia Woźniak
Tagi:  jeden z dziesięciu 
