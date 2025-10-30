Kultowy teleturniej Jeden z dziesięciu od lat niezmiennie prowadzony przez Tadeusza Sznuka jest emitowany od 1994 roku. Przypomnijmy, że bierze w nim udział 10 uczestników, którzy odpowiadają na pytania z różnych dziedzin. Jeśli się pomylą, tracą po jednej szansie. Odcinek wygrywa ten, który poprawnie odpowie na największą ilość pytań. W wielkim finale 151. edycji programu widzowie dowiedzieli się, że z teleturnieju zniknie osoba, która stanowiła jego nieodłączny symbol.
Pożegnanie w 1 z 10. Sylwia Toczyńska rezygnuje
W kolejnych odcinkach Jednego z dziesięciu zabraknie Sylwii Toczyńskiej, która przez 14 lat pełniła na planie funkcję hostessy, wręczając uczestnikom upominki. Pani Sylwia w czerwcu 2024 roku zniknęła z teleturnieju na dłuższy czas, ponieważ została mamą. Okazuje się, że niedawno postanowiła zrezygnować z roli hostessy, aby skupić się na wychowaniu córki. Oto jak Tadeusz Sznuk pożegnał panią Sylwię pod koniec finałowego odcinka:
Niedługo po emisji odcinka w mediach społecznościowych teleturnieju pojawiło się pożegnalne nagranie z udziałem pani Sylwii, w którym ta przekazała:
W opisie nagrania można przeczytać:
Teleturniej Jeden z dziesięciu jest emitowany od poniedziałku do piątku o godzinie 18:50 w TVP2. Jest również dostępny na platformie TVP VOD.
Źródło: Facebook: Jeden z Dziesięciu