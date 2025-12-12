Nie jeden i nie trzy. Marvel szykuje prawdziwe zatrzęsienie zwiastunów Avengers: Doomsday
Niedawno informowaliśmy o doniesieniach dotyczących trzech zwiastunów Avengers: Doomsday - wygląda jednak na to, że możemy otrzymać ich więcej!
Wiedzieliśmy, że Avengers: Doomsday prawdopodobnie dostanie więcej, niż jeden zwiastun - zaledwie kilka dni temu pojawiły się plotki o tym, że będą aż 3. Teraz zostały jednak zdementowane przez jednego z najbardziej cenionych scooperów.
Avengers: Doomsday - ilość zwiastunów
Daniel Richtman odpowiedział fanowi za pośrednictwem portalu X (dawniej Twitter), że pojawią się aż 4 zwiastuny Avengers: Doomsday.
Dodatkowo prawdopodobnie w Avengersach zobaczymy postać... Visiona. Paul Bettany prawdopodobnie to potwierdził, udzielając wywiadu dla The Telegraph.
Istnieje szansa, że miał on na myśli późne dogrywki do Avengers: Doomsday, jednak bardziej logiczny wydaje się jego występ w zaplanowanym na 2027 rok Avengers: Secret Wars.
Co czeka Wolverine'a w Avengers: Doomsday? Tajemnicze wpisy zapowiadają "krzyki fanów"
Premiera kinowa Avengers: Doomsday została zaplanowana na 18 grudnia 2026 roku.
Źródło: comicbookmovie
