Nie jeden i nie trzy. Marvel szykuje prawdziwe zatrzęsienie zwiastunów Avengers: Doomsday

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wiedzieliśmy, że Avengers: Doomsday prawdopodobnie dostanie więcej, niż jeden zwiastun - zaledwie kilka dni temu pojawiły się plotki o tym, że będą aż 3. Teraz zostały jednak zdementowane przez jednego z najbardziej cenionych scooperów.

Avengers: Doomsday - ilość zwiastunów

Daniel Richtman odpowiedział fanowi za pośrednictwem portalu X (dawniej Twitter), że pojawią się aż 4 zwiastuny Avengers: Doomsday.

Dodatkowo prawdopodobnie w Avengersach zobaczymy postać... Visiona. Paul Bettany prawdopodobnie to potwierdził, udzielając wywiadu dla The Telegraph.

Myślę, że w przyszłym roku będę miał trochę obowiązków związanych z Avengersami. Wydaje mi się, że dziennikarze wyobrażają sobie, że mamy całą górę scenariuszy, a to nieprawda. To nie tak, że odrzucam [meksykańskiego autora] Alfonso Cuaróna, żeby robić filmy Marvela – Alfonso Cuarón po prostu nie zadzwonił.

Istnieje szansa, że miał on na myśli późne dogrywki do Avengers: Doomsday, jednak bardziej logiczny wydaje się jego występ w zaplanowanym na 2027 rok Avengers: Secret Wars.

Premiera kinowa Avengers: Doomsday została zaplanowana na 18 grudnia 2026 roku.