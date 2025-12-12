Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Nie jeden i nie trzy. Marvel szykuje prawdziwe zatrzęsienie zwiastunów Avengers: Doomsday

Niedawno informowaliśmy o doniesieniach dotyczących trzech zwiastunów Avengers: Doomsday - wygląda jednak na to, że możemy otrzymać ich więcej!
placeholder
Reklama
placeholder
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday plotka zwiastun MCU
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Avengers: Doomsday - Doktor Doom Geeks Lands
Reklama

Wiedzieliśmy, że Avengers: Doomsday prawdopodobnie dostanie więcej, niż jeden zwiastun - zaledwie kilka dni temu pojawiły się plotki o tym, że będą aż 3. Teraz zostały jednak zdementowane przez jednego z najbardziej cenionych scooperów. 

Avengers: Doomsday - ilość zwiastunów

Daniel Richtman odpowiedział fanowi za pośrednictwem portalu X (dawniej Twitter), że pojawią się aż 4 zwiastuny Avengers: Doomsday

Dodatkowo prawdopodobnie w Avengersach zobaczymy postać... Visiona. Paul Bettany prawdopodobnie to potwierdził, udzielając wywiadu dla The Telegraph. 

Myślę, że w przyszłym roku będę miał trochę obowiązków związanych z Avengersami. Wydaje mi się, że dziennikarze wyobrażają sobie, że mamy całą górę scenariuszy, a to nieprawda. To nie tak, że odrzucam [meksykańskiego autora] Alfonso Cuaróna, żeby robić filmy Marvela – Alfonso Cuarón po prostu nie zadzwonił.

Istnieje szansa, że miał on na myśli późne dogrywki do Avengers: Doomsday, jednak bardziej logiczny wydaje się jego występ w zaplanowanym na 2027 rok Avengers: Secret Wars

Co czeka Wolverine'a w Avengers: Doomsday? Tajemnicze wpisy zapowiadają "krzyki fanów"

Premiera kinowa Avengers: Doomsday została zaplanowana na 18 grudnia 2026 roku

Źródło: comicbookmovie

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday plotka zwiastun MCU
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2027
Avengers: Secret Wars Sci-Fi
2026
Avengers: Doomsday Sci-Fi
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Peaky Blinders - sezon 6. (2022) - 100%
-

Kolejna gwiazda dołącza do Peaky Blinders! Nowe zdjęcie z filmu Nieśmiertelny

2 Odyseja - plakat fana do filmu Christophera Nolana
-
Spoilery

Prolog Odysei wyciekł do sieci. Niezwykłe opinie: "To największy film w historii"

3 Euforia - 3 sezon
-

Koniec wieloletniego oczekiwania już niebawem! Nowe zdjęcia z 3. sezonu Euforii

4 Brad Pitt – 400 mln USD
-
Plotka

Legenda Hollywood złoczyńcą w Batmanie 2? Nie uwierzycie, kto nadciąga do DC

5 Divinity Larian Studios zwiastun
-

Nowa gra twórców Baldur's Gate 3. Brutalny zwiastun Divinity

6 The Dropout
-

Nowy serial kryminalny Prime Video na podstawie bestsellerowej książki. Seyfried w roli głównej

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s24e11

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s16e20

SpongeBob Kanciastoporty

s16e21

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e239

Moda na sukces

s33e11

The Graham Norton Show

s42e333

Ridiculousness

s42e331

Ridiculousness

s42e332

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Surowa młodość

08

gru

Film

Surowa młodość
Kuba i Alaska

09

gru

Film

Kuba i Alaska
Jeśli dzisiaj umrę

09

gru

Film

Jeśli dzisiaj umrę
Szósta dzielnica

09

gru

Film

Szósta dzielnica
W służbie dialogu

09

gru

Film

W służbie dialogu
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Regina Hall
Regina Hall

ur. 1970, kończy 55 lat

Piotr Witkowski
Piotr Witkowski

ur. 1988, kończy 37 lat

Jennifer Connelly
Jennifer Connelly

ur. 1970, kończy 55 lat

Magdalena Boczarska
Magdalena Boczarska

ur. 1978, kończy 47 lat

Mayim Bialik
Mayim Bialik

ur. 1975, kończy 50 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

2
-

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

3
-
Spoilery

M jak miłość: streszczenie odcinków 1896-1899. Co się wydarzy?

4

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia: WSZYSTKIE ekspertki rezygnują z programu

7

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 763-767. Co się wydarzy?

8

Eurowizja Junior 2025: gdzie oglądać konkurs?

9

Quentin Tarantino skrytykował Matthew Lillarda. Aktor nie omieszkał odpowiedzieć

10

Na sygnale: streszczenie odcinków 805-809. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV