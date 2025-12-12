Koniec wieloletniego oczekiwania już niebawem! Nowe zdjęcia z 3. sezonu Euforii
Fani zaczynali wątpić, że w ogóle doczekamy się 3. sezonu Euforii, jednak HBO wreszcie dostarczy nam go już w przyszłym roku. Sprawdźcie najnowsze zdjęcia z nadchodzących odcinków.
Pojawiły się nowe zdjęcia z 3. sezonu Euforii - sprawdźcie, jak prezentują się członkowie głównej obsady i grane przez nich postacie!
Euforia - nowe zdjęcia
Euforia – wiemy, kiedy premiera 3. sezonu. Nie uwierzycie, kto będzie parą po przeskoku czasowym!
Euforia - co wiadomo o 3. sezonie?
Nie pojawił się jeszcze oficjalny opis fabuły - choć znamy losy niektórych postaci. Wiadomo, że nastąpi przeskok czasowy o 5 lat, co jest związane z tym, że premiera 2. sezonu miała miejsce w roku 2022. Rue jest zadłużona u Laurie i próbuje znaleźć sposób, by spłacić pożyczkę. Cassie i Nate są zaręczeni i planują ślub. Jules jest w szkole artystycznej i stresuje się karierą malarki. Maddy przeniosła się do Hollywood i pracuje w agencji aktorskiej. Sharon Stone pojawi się gościnnie w roli showrunnerki serialu, która zatrudnia Lexi jako asystentkę.
W głównej obsadzie znaleźli się: Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Colman Domingo, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Dominic Fike, Nika King, Alanna Ubach, Daeg Faerch, Melvin „Bonez” Estes, Paula Marshall, Sophia Rose Wilson oraz Zak Steiner. Gościnnie wystąpią zaś: Rosalía, Trisha Paytas, Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler, Eli Roth, Marshawn Lynch, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Darrell Britt-Gibson, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, James Landry Hébert, Anna Van Patten, Asante Blackk, Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Colleen Camp, Gideon Adlon, Hemky Madera, Homer Gere, Jack Topalian, Jessica Blair Herman, Kwame Patterson, Madison Thompson, Matthew Willig, Rebecca Pidgeon oraz Sam Trammell.
Premiera 3. sezonu serialu Euforia na HBO Max została zaplanowana na kwiecień 2026 roku.
Źródło: deadline
