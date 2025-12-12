Kolejna gwiazda dołącza do Peaky Blinders! Nowe zdjęcie z filmu Nieśmiertelny

fot. materiały prasowe

Empire opublikowało nowe zdjęcie z filmu Peaky Blinders: Nieśmiertelny. Pojawiła się na nim nowa postać w uniwersum, w którą wciela się Barry Keoghan.

Peaky Blinders: Nieśmiertelny - nowe zdjęcie

Peaky Blinders: Nieśmiertelny - rola Barry'ego Keoghana

Barry Keoghan wcieli się w nową postać, której tożsamość nie została jeszcze ujawniona. Teraz kultowa fraza z serialu, "by order of the Peaky Blinders…", będzie należała do niego. Aktor zażartował z tego w wywiadzie dla Empire.

Mam wrażenie, że nie powinienem mieć pozwolenia, by to mówić. To taki ikoniczny tekst.

Dołączenie do obsady było dla aktora oczywistą decyzją - już wcześniej był bliski pojawienia się w serialu Peaky Blinders.

Zawsze chciałem być jego częścią. Ale terminy się nie zgadzały albo nie pasowałem do opisu tego, kogo akurat szukali.

Ostatecznie po raz kolejny pojawiła się okazja do współpracy z Cillianem Murphym - drogi obu panów już wcześniej się ze sobą krzyżowały. Murphy osobiście zaprosił Keoghana do udziału w projekcie, zdradzając mu, w jakiej roli chciałby go zobaczyć. Aktor przyznał, że tym razem zgodził się bez wahania.

Premiera filmu Peaky Blinders: Nieśmiertelny na Netflixie została zaplanowana na 20 marca 2026 roku.