Kolejna gwiazda dołącza do Peaky Blinders! Nowe zdjęcie z filmu Nieśmiertelny
Barry Keoghan poprowadzi nowe pokolenie Peaky Blinders - tak wynika z najnowszego opublikowanego zdjęcia z nadchodzącego filmu Nieśmiertelny.
Empire opublikowało nowe zdjęcie z filmu Peaky Blinders: Nieśmiertelny. Pojawiła się na nim nowa postać w uniwersum, w którą wciela się Barry Keoghan.
Peaky Blinders: Nieśmiertelny - nowe zdjęcie
Peaky Blinders: Nieśmiertelny - rola Barry'ego Keoghana
Barry Keoghan wcieli się w nową postać, której tożsamość nie została jeszcze ujawniona. Teraz kultowa fraza z serialu, "by order of the Peaky Blinders…", będzie należała do niego. Aktor zażartował z tego w wywiadzie dla Empire.
Dołączenie do obsady było dla aktora oczywistą decyzją - już wcześniej był bliski pojawienia się w serialu Peaky Blinders.
Ostatecznie po raz kolejny pojawiła się okazja do współpracy z Cillianem Murphym - drogi obu panów już wcześniej się ze sobą krzyżowały. Murphy osobiście zaprosił Keoghana do udziału w projekcie, zdradzając mu, w jakiej roli chciałby go zobaczyć. Aktor przyznał, że tym razem zgodził się bez wahania.
Peaky Blinders - plakat, tytuł i data premiery filmu. Wiemy, kiedy wraca Tommy Shelby!
Premiera filmu Peaky Blinders: Nieśmiertelny na Netflixie została zaplanowana na 20 marca 2026 roku.
Źródło: empireonline
