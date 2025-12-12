Prolog Odysei wyciekł do sieci. Niezwykłe opinie: "To największy film w historii"

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Po sieci, choć na razie w naprawdę słabej jakości, krąży już prolog filmu Odyseja, który dziś oficjalnie zadebiutował przed seansami Grzeszników i Jednej bitwy po drugiej w kinach IMAX 70 mm (najbliższe z nich mieści się w Pradze). 6-minutowy materiał wywołuje ekstatyczne uniesienia wśród widzów, którzy mieli okazję zobaczyć go w pełnej, kinowej wersji. Wśród zachwytów pojawiają się głosy o "największym filmie" w historii X Muzy.

Prolog rozpoczyna się od dyskusji króla Sparty Menelaosa (Jon Bernthal) z Telemachem (Tom Holland), synem Odyseusza. Pierwszy z nich pyta: "Czy słyszałeś historię o koniu?", by po przytaknięciu rozmówcy dopytać: "Ale czy znasz ją... od środka?". W tym miejscu kamera zabiera nas do wnętrza gigantycznego, drewnianego konia, w którym skuleni są Odyseusz, Menelaos i cała armia wojowników. Mieszkańcy Troi wiwatują, na co bohater Matta Damona reaguje z niedowierzaniem. Trojanie wbijają w konia miecze i włócznie, by upewnić się, że nikt nie znajduje się w środku - Grecy pod wodzą Odyseusza unikają tych razów w ekwilibrystyczny sposób.

Koń zostaje podprowadzony aż pod bramy miasta. Kamera przesuwa się na zewnątrz: widzimy spuszczaną z wnętrza linę, po której schodzi Odyseusz, by później zabić niespodziewającego się zagrożenia strażnika. Inni wartownicy ruszają z odsieczą, lecz protagonista powala ich z łuku. Następnie obserwujemy sforsowanie bramy, przez którą Grecy wbiegają do środka - zaczyna się potężna w skali, niezwykle brutalna batalia. Odyseusz i Menelaos triumfują, głośno krzycząc w bitewnym szale. Pojawia się głowa odrywana od marmurowej rzeźby i ujęcie przedstawiające tajemniczego potwora. Jest też animatroniczny cyklop, który ma wyglądać tak, jakby "wymyślił go Guillermo del Toro". Na koniec znów wracamy do dialogu Menelaosa i Telemacha. Pierwszy z nich mówi do drugiego: "Myślę, że resztę tej historii znasz".

"To będzie największe filmowe wydarzenie 2026 roku"

Osoby, które widziały prolog filmu Odyseja w kinie, nie mogą wyjść z podziwu dla ścieżki dźwiękowej Ludwiga Göranssona - niezwykle intensywnej, zawierającej "posępne" pieśni chóru narastające w miarę rozwoju bitwy Greków z Trojanami. Serwis World of Reel dochodzi do konkluzji, iż kompozytor stworzył utwory, jakich jeszcze w karierze nie miał okazji.

Panuje też zgoda co do tego, że ten film jest "monumentalny nawet jak na Nolana". Rozmach i efekty praktyczne zapierają dech w piersiach, podobnie jak natężenie ekranowych emocji. Wśród przykładowych opinii znalazły się choćby takie:

Prolog Odysei powoduje opad szczęki. Już samo to, że jest to pierwszy film w historii nakręcony w 100% kamerami IMAX, jest szalone, ale to, jak całość wygląda na ekranie, to absolutny kosmos. Projekcja dźwięku wywołuje niepokój (w pozytywnym sensie), a narastająca muzyka uderza prosto w serce i perfekcyjnie podkręca napięcie.

Jestem jeszcze bardziej podekscytowany. To ma większy rozmach i skalę niż Diuna. Jest... dziko. To może być największy film, jaki kiedykolwiek powstał. Nie sądzę, żeby kiedykolwiek stworzono produkcję o tak ogromnej skali.

Prolog zapowiada największy rozmach i widowisko w karierze Nolana. Od pulsującego napięcia po niesamowitą muzykę Ludwiga Göranssona - nie ma wątpliwości, że Odyseja będzie największym filmowym wydarzeniem 2026 roku. Byłem oszołomiony.

Co ciekawe, zachwyceni są nawet ci, którzy widzieli jedynie krążący po wycieku do sieci materiał. Jeden z użytkowników serwisu X pisze, że "nigdy nie był tak wciągnięty w oglądanie wideo o tak słabej jakości".

Ranking najlepszych filmów XXI wieku - wybór czytelników New York Timesa

Film Odyseja trafi do kin 17 lipca 2026 roku.