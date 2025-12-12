Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Prolog Odysei wyciekł do sieci. Niezwykłe opinie: "To największy film w historii"

Prolog filmu Odyseja w reżyserii Chistophera Nolana wyciekł do sieci. Widzowie, którzy mieli okazję zobaczyć materiał w kinach IMAX, dzielą się z kolei swoimi opiniami, nazywając przyszłoroczne dzieło "największą produkcją wszech czasów".
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  christopher nolan 
Odyseja
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
Odyseja - plakat fana do filmu Christophera Nolana comicbookmovie.com
Reklama

Po sieci, choć na razie w naprawdę słabej jakości, krąży już prolog filmu Odyseja, który dziś oficjalnie zadebiutował przed seansami Grzeszników i Jednej bitwy po drugiej w kinach IMAX 70 mm (najbliższe z nich mieści się w Pradze). 6-minutowy materiał wywołuje ekstatyczne uniesienia wśród widzów, którzy mieli okazję zobaczyć go w pełnej, kinowej wersji. Wśród zachwytów pojawiają się głosy o "największym filmie" w historii X Muzy. 

Prolog rozpoczyna się od dyskusji króla Sparty Menelaosa (Jon Bernthal) z Telemachem (Tom Holland), synem Odyseusza. Pierwszy z nich pyta: "Czy słyszałeś historię o koniu?", by po przytaknięciu rozmówcy dopytać: "Ale czy znasz ją... od środka?". W tym miejscu kamera zabiera nas do wnętrza gigantycznego, drewnianego konia, w którym skuleni są Odyseusz, Menelaos i cała armia wojowników. Mieszkańcy Troi wiwatują, na co bohater Matta Damona reaguje z niedowierzaniem. Trojanie wbijają w konia miecze i włócznie, by upewnić się, że nikt nie znajduje się w środku - Grecy pod wodzą Odyseusza unikają tych razów w ekwilibrystyczny sposób.

Koń zostaje podprowadzony aż pod bramy miasta. Kamera przesuwa się na zewnątrz: widzimy spuszczaną z wnętrza linę, po której schodzi Odyseusz, by później zabić niespodziewającego się zagrożenia strażnika. Inni wartownicy ruszają z odsieczą, lecz protagonista powala ich z łuku. Następnie obserwujemy sforsowanie bramy, przez którą Grecy wbiegają do środka - zaczyna się potężna w skali, niezwykle brutalna batalia. Odyseusz i Menelaos triumfują, głośno krzycząc w bitewnym szale. Pojawia się głowa odrywana od marmurowej rzeźby i ujęcie przedstawiające tajemniczego potwora. Jest też animatroniczny cyklop, który ma wyglądać tak, jakby "wymyślił go Guillermo del Toro". Na koniec znów wracamy do dialogu Menelaosa i Telemacha. Pierwszy z nich mówi do drugiego: "Myślę, że resztę tej historii znasz".

"To będzie największe filmowe wydarzenie 2026 roku"

Osoby, które widziały prolog filmu Odyseja w kinie, nie mogą wyjść z podziwu dla ścieżki dźwiękowej Ludwiga Göranssona - niezwykle intensywnej, zawierającej "posępne" pieśni chóru narastające w miarę rozwoju bitwy Greków z Trojanami. Serwis World of Reel dochodzi do konkluzji, iż kompozytor stworzył utwory, jakich jeszcze w karierze nie miał okazji. 

Panuje też zgoda co do tego, że ten film jest "monumentalny nawet jak na Nolana". Rozmach i efekty praktyczne zapierają dech w piersiach, podobnie jak natężenie ekranowych emocji. Wśród przykładowych opinii znalazły się choćby takie:

  • Prolog Odysei powoduje opad szczęki. Już samo to, że jest to pierwszy film w historii nakręcony w 100% kamerami IMAX, jest szalone, ale to, jak całość wygląda na ekranie, to absolutny kosmos. Projekcja dźwięku wywołuje niepokój (w pozytywnym sensie), a narastająca muzyka uderza prosto w serce i perfekcyjnie podkręca napięcie.
  • Jestem jeszcze bardziej podekscytowany. To ma większy rozmach i skalę niż Diuna. Jest... dziko. To może być największy film, jaki kiedykolwiek powstał. Nie sądzę, żeby kiedykolwiek stworzono produkcję o tak ogromnej skali. 
  • Prolog zapowiada największy rozmach i widowisko w karierze Nolana. Od pulsującego napięcia po niesamowitą muzykę Ludwiga Göranssona - nie ma wątpliwości, że Odyseja będzie największym filmowym wydarzeniem 2026 roku. Byłem oszołomiony. 

Co ciekawe, zachwyceni są nawet ci, którzy widzieli jedynie krążący po wycieku do sieci materiał. Jeden z użytkowników serwisu X pisze, że "nigdy nie był tak wciągnięty w oglądanie wideo o tak słabej jakości". 

Ranking najlepszych filmów XXI wieku - wybór czytelników New York Timesa 

50. Duma i uprzedzenie (2005)

arrow-left
50. Duma i uprzedzenie (2005)
fot. materiały prasowe
arrow-right

Film Odyseja trafi do kin 17 lipca 2026 roku. 

Źródło: Forbes/World of Reel

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  christopher nolan 
Odyseja
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Odyseja
Odyseja Przygodowy

Najnowsze

1 Avengers: Doomsday - Doktor Doom
-
Plotka

Nie jeden i nie trzy. Marvel szykuje prawdziwe zatrzęsienie zwiastunów Avengers: Doomsday

2 Peaky Blinders - sezon 6. (2022) - 100%
-

Kolejna gwiazda dołącza do Peaky Blinders! Nowe zdjęcie z filmu Nieśmiertelny

3 Euforia - 3 sezon
-

Koniec wieloletniego oczekiwania już niebawem! Nowe zdjęcia z 3. sezonu Euforii

4 Brad Pitt – 400 mln USD
-
Plotka

Legenda Hollywood złoczyńcą w Batmanie 2? Nie uwierzycie, kto nadciąga do DC

5 Divinity Larian Studios zwiastun
-

Nowa gra twórców Baldur's Gate 3. Brutalny zwiastun Divinity

6 The Dropout
-

Nowy serial kryminalny Prime Video na podstawie bestsellerowej książki. Seyfried w roli głównej

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s24e11

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s16e20

SpongeBob Kanciastoporty

s16e21

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e239

Moda na sukces

s33e11

The Graham Norton Show

s42e333

Ridiculousness

s42e331

Ridiculousness

s42e332

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Surowa młodość

08

gru

Film

Surowa młodość
Kuba i Alaska

09

gru

Film

Kuba i Alaska
Jeśli dzisiaj umrę

09

gru

Film

Jeśli dzisiaj umrę
Szósta dzielnica

09

gru

Film

Szósta dzielnica
W służbie dialogu

09

gru

Film

W służbie dialogu
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Regina Hall
Regina Hall

ur. 1970, kończy 55 lat

Piotr Witkowski
Piotr Witkowski

ur. 1988, kończy 37 lat

Jennifer Connelly
Jennifer Connelly

ur. 1970, kończy 55 lat

Magdalena Boczarska
Magdalena Boczarska

ur. 1978, kończy 47 lat

Mayim Bialik
Mayim Bialik

ur. 1975, kończy 50 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

2
-

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

3
-
Spoilery

M jak miłość: streszczenie odcinków 1896-1899. Co się wydarzy?

4

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia: WSZYSTKIE ekspertki rezygnują z programu

7

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 763-767. Co się wydarzy?

8

Eurowizja Junior 2025: gdzie oglądać konkurs?

9

Na sygnale: streszczenie odcinków 805-809. Co się wydarzy?

10

Quentin Tarantino skrytykował Matthew Lillarda. Aktor nie omieszkał odpowiedzieć

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV