Legenda Hollywood złoczyńcą w Batmanie 2? Nie uwierzycie, kto nadciąga do DCU
Trwa casting pod obsadzenie kolejnych ról w nadchodzącym filmie Batman: Part II. Wygląda na to, że Brad Pitt może wcielić się w nieujawniony jeszcze czarny charakter!
Na początku przyszłego roku ruszy produkcja filmu Batman: Part II. Casting ruszył na dobre, a w Internecie krąży coraz więcej obsadowych plotek. Scooperzy podają dalej przede wszystkim jedną, powtarzającą się informację - DC Studios chciałoby zatrudnić Brada Pitta.
Batman: Part II - Brad Pitt w obsadzie?
Brad Pitt miałby wcielić się w tajemniczego złoczyńcę - obstawiani są m.in. Harvey Dent i Tommy Elliot/Hush. Informacja ta padła nawet w odcinku podcastu The Hot Mic, gdzie przekazał ją Jeff Sneider. Przyznał jednak, że jak na razie jest to plotka i nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia tej informacji. Potencjalny udział aktora w wyczekiwanym przez fanów sequelu jest jednak wskazywany przez wiele źródeł i możliwy - Brad Pitt ma dobre relacje z Warner Bros., a także z Robertem Pattinsonem. Czekamy na oficjalne komunikaty od DC w tej sprawie.
Jak Joker dorobił się fortuny przed Batmanem? Fani zachwyceni nową wersją złoczyńcy
Premiera kinowa filmu The Batman Part II została zaplanowana na 1 października 2027 roku.
Źródło: comicbookmovie
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
08
gru
Surowa młodość
09
gru
Kuba i Alaska
09
gru
Jeśli dzisiaj umrę
09
gru
Szósta dzielnica
09
gru
W służbie dialogu
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1970, kończy 55 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1970, kończy 55 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1975, kończy 50 lat