Legenda Hollywood złoczyńcą w Batmanie 2? Nie uwierzycie, kto nadciąga do DCU

Trwa casting pod obsadzenie kolejnych ról w nadchodzącym filmie Batman: Part II. Wygląda na to, że Brad Pitt może wcielić się w nieujawniony jeszcze czarny charakter!
Oliwia Garczyńska
Tagi:  plotka 
Brad Pitt batman part II dc
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Brad Pitt – 400 mln USD fot. materiały prasowe
Na początku przyszłego roku ruszy produkcja filmu Batman: Part II. Casting ruszył na dobre, a w Internecie krąży coraz więcej obsadowych plotek. Scooperzy podają dalej przede wszystkim jedną, powtarzającą się informację - DC Studios chciałoby zatrudnić Brada Pitta

Batman: Part II - Brad Pitt w obsadzie? 

Brad Pitt miałby wcielić się w tajemniczego złoczyńcę - obstawiani są m.in. Harvey Dent i Tommy Elliot/Hush. Informacja ta padła nawet w odcinku podcastu The Hot Mic, gdzie przekazał ją Jeff Sneider. Przyznał jednak, że jak na razie jest to plotka i nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia tej informacji. Potencjalny udział aktora w wyczekiwanym przez fanów sequelu jest jednak wskazywany przez wiele źródeł i możliwy - Brad Pitt ma dobre relacje z Warner Bros., a także z Robertem Pattinsonem. Czekamy na oficjalne komunikaty od DC w tej sprawie. 

Jak Joker dorobił się fortuny przed Batmanem? Fani zachwyceni nową wersją złoczyńcy

Premiera kinowa filmu The Batman Part II została zaplanowana na 1 października 2027 roku

 

Źródło: comicbookmovie

Co o tym sądzisz?
placeholder

