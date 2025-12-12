Legenda Hollywood złoczyńcą w Batmanie 2? Nie uwierzycie, kto nadciąga do DCU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Na początku przyszłego roku ruszy produkcja filmu Batman: Part II. Casting ruszył na dobre, a w Internecie krąży coraz więcej obsadowych plotek. Scooperzy podają dalej przede wszystkim jedną, powtarzającą się informację - DC Studios chciałoby zatrudnić Brada Pitta.

Batman: Part II - Brad Pitt w obsadzie?

Brad Pitt miałby wcielić się w tajemniczego złoczyńcę - obstawiani są m.in. Harvey Dent i Tommy Elliot/Hush. Informacja ta padła nawet w odcinku podcastu The Hot Mic, gdzie przekazał ją Jeff Sneider. Przyznał jednak, że jak na razie jest to plotka i nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia tej informacji. Potencjalny udział aktora w wyczekiwanym przez fanów sequelu jest jednak wskazywany przez wiele źródeł i możliwy - Brad Pitt ma dobre relacje z Warner Bros., a także z Robertem Pattinsonem. Czekamy na oficjalne komunikaty od DC w tej sprawie.

Premiera kinowa filmu The Batman Part II została zaplanowana na 1 października 2027 roku.