fot. x-news

22 listopada 2025 roku na antenie TVN można było oglądać finałowy odcinek programu Afryka Express, w którym widzowie poznali zwycięzcę serii i po raz ostatni w tym sezonie mogli zobaczyć, jak pary biorące udział w wyścigu ścigają się ze sobą. Przypomnijmy, że wśród uczestników znalazło się osiem par. Cztery z nich odpadły podczas odcinków eliminacyjnych. Byli to: Katarzyna Niezgoda i Paweł Markiewicz, Izu Ugonoh i Antonina Ugonoh, Ewa Gawryluk i Piotr Domaniecki, a także Nikodem Rozbicki i Paweł Kurkowski, którzy ostatecznie powrócili do gry. Dwa duety: Tomasz Iwan i Karolina Woźniak oraz Wiktoria i Mateusz Gąsiewscy musieli zrezygnować z programu z powodów zdrowotnych. Kto dotarł do ostatniego odcinka?

Afryka Express: kto znalazł się w finale?

W wielkim finale programu Afryka Express znalazły się następujące duety:

Monika Hofffman-Piszora i Iga Hoffman

Nikodem Rozbicki i Paweł Kurowski

Edyta Zając i Michał Mikołajczak

Przypomnijmy, że uczestnicy programu Afryka Express wyruszyli w podróż przez Tanzanię i Kenię.

Afryka Express: kto wygrał program?

Program Afryka Express pokonując najszybciej ostatni etap wyścigu, wygrali Edyta Zając i Michał Mikołajczak. Jako pierwsi zameldowali się na mecie w KICC. Werdykt ogłosiła prowadząca Izabella Krzan.