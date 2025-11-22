Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Afryka Express: kto zwyciężył? Ta para wygrała wyścig

Program Afryka Express dobiegł końca. Kto zwyciężył?
placeholder
Reklama
placeholder
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  afryka express 
fot. x-news
Reklama

22 listopada 2025 roku na antenie TVN można było oglądać finałowy odcinek programu Afryka Express, w którym widzowie poznali zwycięzcę serii i po raz ostatni w tym sezonie mogli zobaczyć, jak pary biorące udział w wyścigu ścigają się ze sobą. Przypomnijmy, że wśród uczestników znalazło się osiem par. Cztery z nich odpadły podczas odcinków eliminacyjnych. Byli to: Katarzyna Niezgoda i Paweł Markiewicz,  Izu Ugonoh i Antonina Ugonoh, Ewa Gawryluk i Piotr Domaniecki, a także Nikodem Rozbicki i Paweł  Kurkowski, którzy ostatecznie powrócili do gry. Dwa duety: Tomasz Iwan i Karolina Woźniak oraz Wiktoria i Mateusz Gąsiewscy musieli zrezygnować z programu z powodów zdrowotnych.  Kto dotarł do ostatniego odcinka?

Afryka Express: kto znalazł się w finale?

W wielkim finale programu Afryka Express znalazły się następujące duety:

  • Monika Hofffman-Piszora i Iga Hoffman
  • Nikodem Rozbicki i Paweł Kurowski
  • Edyta Zając i Michał Mikołajczak

Przypomnijmy, że uczestnicy programu Afryka Express wyruszyli w podróż przez Tanzanię i Kenię. 

Afryka Express: kto wygrał program?

 Program Afryka Express pokonując najszybciej ostatni etap wyścigu, wygrali Edyta Zając i Michał Mikołajczak.  Jako pierwsi zameldowali się na mecie w KICC. Werdykt ogłosiła prowadząca Izabella Krzan. 

Źródło: TVN

Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  afryka express 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Spider-Man: Całkiem nowy dzień
-
Plotka

Spider-Man 4 - jeden ze złoczyńców odegra większą rolę w MCU. Twórcy mają wobec niego plany

2 All-Star Superman
-

Brendan Fraser prawie został Supermanem. Aktor zdradza, dlaczego projekt Superman: Flyby upadł

3 Avatar
-

Avatar mógł wyglądać inaczej. James Cameron ujawnia nazwisko aktora, którego studio wolało od Sama Worthingtona

4 Wichrowe Wzgórza 2026 Plakat
-

Nowy plakat Wichrowych Wzgórz odsłania ton filmu. To nie będzie klasyczna adaptacja

5 Bestia / Hank McCoy - Kelsey Grammer - Marvels
-

Avengers: Doomsday - aktor potwierdza wspólną scenę X-Mena i postaci z Fantastycznej Czwórki

6 Park Jurajski - pisarz Michael Crichton współtworzył scenariusz z Davidem Koeppem.
-

James Cameron prawie zrobił Park Jurajski. Wspomina, jak projekt wymknął mu się z rąk

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

2 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

4

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

5

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

8

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

10

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Jak najkorzystniej brać urlop w 2026? Kalendarz świąt i dni wolnych od pracy

Jak najkorzystniej brać urlop w 2026? Kalendarz świąt i dni wolnych od pracy

Koncert z k-popowymi hitami w Polsce. To pierwsze takie wydarzenie

Koncert z k-popowymi hitami w Polsce. To pierwsze takie wydarzenie

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozwiedli się. Sprawa odbyła się bez ich udziału

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozwiedli się. Sprawa odbyła się bez ich...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV