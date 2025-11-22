22 listopada 2025 roku na antenie TVN można było oglądać finałowy odcinek programu Afryka Express, w którym widzowie poznali zwycięzcę serii i po raz ostatni w tym sezonie mogli zobaczyć, jak pary biorące udział w wyścigu ścigają się ze sobą. Przypomnijmy, że wśród uczestników znalazło się osiem par. Cztery z nich odpadły podczas odcinków eliminacyjnych. Byli to: Katarzyna Niezgoda i Paweł Markiewicz, Izu Ugonoh i Antonina Ugonoh, Ewa Gawryluk i Piotr Domaniecki, a także Nikodem Rozbicki i Paweł Kurkowski, którzy ostatecznie powrócili do gry. Dwa duety: Tomasz Iwan i Karolina Woźniak oraz Wiktoria i Mateusz Gąsiewscy musieli zrezygnować z programu z powodów zdrowotnych. Kto dotarł do ostatniego odcinka?
Afryka Express: kto znalazł się w finale?
W wielkim finale programu Afryka Express znalazły się następujące duety:
- Monika Hofffman-Piszora i Iga Hoffman
- Nikodem Rozbicki i Paweł Kurowski
- Edyta Zając i Michał Mikołajczak
Przypomnijmy, że uczestnicy programu Afryka Express wyruszyli w podróż przez Tanzanię i Kenię.
Afryka Express: kto wygrał program?
Program Afryka Express pokonując najszybciej ostatni etap wyścigu, wygrali Edyta Zając i Michał Mikołajczak. Jako pierwsi zameldowali się na mecie w KICC. Werdykt ogłosiła prowadząca Izabella Krzan.
Źródło: TVN