Mandalorian & Grogu - opis zwiastuna zapowiada coś, czego Gwiezdne Wojny jeszcze nie pokazały
Pełny zwiastun widowiska Mandalorian & Grogu ze świata Star Wars pojawi się już niebawem. Na razie mamy opis, który zapowiada coś, co może zaskoczyć widzów znających Gwiezdne Wojny. Mamy zobaczyć nowe pomysły, których w uniwersum jeszcze nie było na ekranie.
Oficjalnie potwierdzono, że pełny zwiastun filmu Mandalorian & Grogu będzie dostępny w kinach od czwartku, 18 grudnia, wraz z premierą widowiska Avatar: Ogień i popiół. W sieci pojawi się również w tym okresie. Potwierdzono, że zwiastun już dotarł do amerykańskich kin, a w sieci opublikowano pierwszy opis.
Star Wars: Mandalorian & Grogu – szczegóły zwiastuna
Wideo zacznie się od 10-sekundowej sceny z Grogu i Dinem Djarinem, w której ten drugi będzie wyjaśniać Baby Yodzie, jak najlepiej ubrać zbroję Mandalorianina przed bitwą. Pojawi się postać Zeba Orreliosa (serial Star Wars Rebelianci) i zobaczymy go w końcu w akcji. Mamy również zobaczyć coś, czego w Gwiezdnych Wojnach na ekranie jeszcze nie było. Zostaniemy przeniesieni na arenę gladiatorów, na której Rotta, syn Hutta Jabby, będzie walczył, i zobaczymy, jak taka postać będzie wyglądać w akcji. Do tej pory Huttowie byli pokazywani tak jak Jabba w Powrocie Jedi: duzi, powolni i leniwi. Rotta jest wyjątkiem, bo jest potężnym wojownikiem.
Pierwszy teaser Star Wars: The Mandalorian and Grogu zebrał mieszane opinie, nie budując dobrego pierwszego wrażenia dla powrotu Gwiezdnych Wojen do kin. Wszyscy mają nadzieję, że pełny zwiastun to zmieni.
The Mandalorian & Grogu – premiera w kinach w maju 2026 roku.
Źródło: comicbookmovie.com
