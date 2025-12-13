Monarch - tak wygląda Godzilla w 2. sezonie. Król Potworów jest wściekły
Monarch: Dziedzictwo potworów powróci na ekrany z 2. sezonem w 2026 roku. W ramach promocji nowych odcinków pojawiło się ujęcie z Godzillą, potwierdzające, że Król Potworów jak najbardziej wróci i będzie siać zniszczenie.
Pierwsza zapowiedź drugiego sezonu serialu Monarch: Dziedzictwo potworów nie pokazała Godzilli, a cały nacisk został położony na King Konga. Widzowie zaczęli spekulować, że może w drugiej serii Król Potworów się nie pojawi, ale nowy materiał promocyjny potwierdza, że Godzilla będzie odgrywać rolę i wygląda na wściekłego.
Monarch - Godzilla w 2. sezonie
Pierwszy fragment z Godzillą został zaprezentowany w wideo promocyjnym, które jest emitowane na platformie Apple TV. Jest to tylko krótki urywek, który pokazuje widzom, jak Godzilla będzie wyglądać w nowych odcinkach.
Nadal jednak nie wiemy, jaką rolę Godzilla odegra w tej historii. Nie oczekujemy jednak konfliktu z King Kongiem, ponieważ fabuła rozgrywa się przed wydarzeniami z filmu Godzilla kontra Kong.
Przypomnijmy, że otwarcie potwierdzono powrót Kurta Russella w roli starszego Lee Shawa. Po wydarzeniach z pierwszego sezonu nie było to pewne, ale okoliczności jego dalszych przygód nie są znane. W młodego Shawa nadal wciela się Wyatt Russell, czyli prywatnie syn Kurta.
Monarch: Dziedzictwo potworów – premiera 2. sezonu w 2026 roku.
Źródło: comicbookmovie.com
