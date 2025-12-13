Avengers: Doomsday oficjalnie z 4 zwiastunami w kinach. Marvel ryzykuje, fani są wściekli
Marvel już oficjalnie pokaże w kinach aż 4 zwiastuny Avengers: Doomsday przed seansami nowego Avatara. Ta ryzykowna strategia promocyjna wywołała prawdziwą burzę wśród fanów. Pojawił się też rzekomy opis jednego z trailerów.
Serwis The Hollywood Reporter oficjalnie potwierdził wczorajsze ustalenia scoopera Daniela Richtmana: przed Avatarem 3 w kinach zostaną wyświetlone aż 4 zwiastuny Avengers: Doomsday. Każdy ze wspomnianych trailerów będzie pokazywany co tydzień, począwszy od weekendu otwarcia filmu Jamesa Camerona aż po jego czwarty tydzień obecności w kinach. Nie ma żadnych informacji na temat tego, czy materiały te jednocześnie trafią do sieci - wiele wskazuje na to, że jednak nie.
Istotne jest, że zwiastuny niekoniecznie będą ze sobą fabularnie powiązane. Jak przedstawia to redaktor naczelny The Direct, Jack McBryan, różnica między nimi może być nieznaczna:
Komentatorzy w sieci spekulują, że 4 zwiastuny Avengers: Doomsday mogłyby np. pokazywać zbliżającą się zagładę multiwersum z różnych perspektyw: Doktora Dooma, Fantastycznej Czwórki, X-Menów i Spider-Mana w wersji Tobeya Maguire'a. Te przypuszczenia traktujmy jednak w kategoriach plotki. Wiele osób jest bowiem naprawdę niezadowolonych z faktu, że musiałyby "pójść 4 razy do kina na film trwający 197 minut".
Rzekomy opis pierwszego zwiastuna Avengers: Doomsday
W internecie krąży też opis pierwszego ze zwiastunów, którym podzielił się jeden z pracowników brazylijskich kin. Podchodźmy do niego z bardzo dużym dystansem, choć z drugiej strony warto zauważyć, że trafił on do sieci przed upublicznieniem wieści o 4 zwiastunach:
Zwiastun trwa 1 minutę i 47 sekund. Początek to ujęcia wielu różnych galaktyk oraz głos Reeda Richardsa mówiącego o Franklinie i jego mocach. Następnie widać coś, co wygląda jak płonąca posiadłość X-Menów, pokazana w jakimś kinowym ujęciu, z charakterystyczną muzyką Marvela w tle.
Reed Richards przez jakieś 40 sekund odbiera sygnał alarmowy od Lokiego w budynku Baxtera. Widać też Doktora Dooma w jego metalowej zbroi, dokładnie tak, jak sobie go wyobrażaliśmy, w masce, choć nie zabiera on głosu. Patrzy na flagę Latverii, a potem widzimy pierwsze ujęcie jego zamku.
Przez kilka sekund pokazywana jest zniszczona siedziba TVA. Najbardziej ekscytujący moment, o którym wspominano, to scena, w której Doktor Doom chwyta Magneto - po raz pierwszy widzimy, jak używa swoich mocy telekinetycznych, rzucając przeciwnika na ziemię, podczas gdy w tle trwa intensywna walka. Widzimy też krótkie ujęcie Sentineli.
Doom teleportuje się w sposób podobny do agentów TVA, wkraczając do świata Fantastycznej Czwórki z armią Sentineli. Ekran ciemnieje, pojawia się logo filmu.
Na końcu pokazano krótkie ujęcie przedstawiające Reeda Richardsa w walce z Buckym.
Marvel lubi cringe? 35 scen z filmów i seriali MCU, które źle się zestarzały
Film Avengers: Doomsday wejdzie do kin 18 grudnia 2026 roku.
Źródło: Hollywood Reporter/X
