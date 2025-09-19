Akacjowa 38: streszczenie odcinków 709-713. Co się wydarzy?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. TVP

Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela historyczna, która przenosi widzów do Madrytu początku XX wieku. Akcja serialu rozgrywa się w kamienicy przy tytułowej Akacjowej 38, gdzie splatają się losy mieszkańców różnych klas społecznych. Serial ukazuje fascynujący obraz społeczeństwa hiszpańskiego w okresie gwałtownych przemian. Widzowie śledzą dramatyczne historie miłosne, rodzinne tajemnice i intrygi, które rozgrywają się na tle historycznych wydarzeń i zmieniających się obyczajów. Główną bohaterką jest Manuela Manzano (Sheyla Fariña), młoda kobieta, która przybywa do Madrytu w poszukiwaniu lepszego życia. Jej losy przeplatają się z historiami innych mieszkańców kamienicy, od arystokratów po służbę. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji, trzymające w napięciu do ostatniej minuty. Telenowela zachwyca nie tylko wciągającą fabułą, lecz także dbałością o historyczne detale. Kostiumy, scenografia i rekwizyty doskonale oddają klimat epoki. Jednocześnie serial porusza ważne tematy społeczne, takie jak nierówności klasowe, emancypacja kobiet czy zmieniające się normy obyczajowe. Dzięki temu, prócz rozrywki, stanowi interesujące spojrzenie na historię i kulturę Hiszpanii.

Produkcja jest emitowana w naszym kraju od początku stycznia 2023 roku. Polscy widzowie obejrzeli do tej pory 706 odcinków serialu. Co się wydarzy w nadchodzących epizodach?

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 708-713 (22-26 września)

Przed wyjazdem Arturo wysłucha nagrań od Elviry, które córka przesyłała mu ze Stambułu, błagając o uwolnienie od Demira Buraka. Tymczasem Ursula przekaże Blance akt urodzenia z tajemniczą wiadomością, która wstrząśnie dziewczyną.W międzyczasie Ramon zdecyduje się pomóc synowi wyjść z finansowych kłopotów, a Celia odbierze telefon z Francji z niepokojącą informacją, że Felipe miał wypadek – na szczęście jego stan okaże się stabilny.

Servando wpadnie na pomysł jak obrócić w zysk talent Fabiany. Popchnie go do tego zachwyt cudzoziemców nad jej śpiewem. Postanowi organizować na poddaszu płatne wieczory flamenco. Tymczasem Diego zażąda od Blanki prawdy o wydarzeniach w rezydencji, lecz Ursula ostrzeże ją, że jeśli zdradzi sekret, nigdy nie odkryje swojej burzliwej przeszłości. Wkrótce potem wręczy córce egzotycznego ptaka w klatce. W międzyczasie Simon i Adela ogłoszą zaręczyny, jednak ich radosna nowina nie spotka się jednak z ciepłym przyjęciem otoczenia.

Celia będzie cierpiała z powodu plotek wywołanych publikacją jej nieobyczajnej fotografii w prasie. Blanca natomiast zdoła zastraszyć Castorę i zmusi ją do odejścia. Maria Luisa przyłapie Lolitę i Antonita na pocałunku w ciemnym zaułku, lecz chłopak przekona siostrę, by nie mówiła o tym ojcu. Adela z kolei pogrąży się w marzeniach o swoim ślubie, wyobrażając go sobie jako iście królewską uroczystość. W międzyczasie Simon się dowie, że pułkownik Valverde nie popłynął do Argentyny, lecz udał się do Turcji, co skłoni go do zmiany swoich planów.

Mimo skandalu wywołanego publikacją frywolnej fotografii Celii w prasie, bohaterka afery zjawi się na przyjęciu wydanym na jej cześć przez Ursulę. Wśród gości zapanuje niezręczna cisza, a ona sama dumnie oświadczy, że znów jest z Felipem. Tymczasem przedsiębiorstwa pogrzebowe zażądają ogromnych pieniędzy w zamian za wycofanie pozwu przeciwko Antonitowi. Z kolei Maria Luisa się dowie, że pułkownik Valverde nie udał się do Argentyny, tylko do Stambułu.

Celia spędzając czas w szpitalu przy obandażowanym Felipem, opowie mu o skandalu, jaki wywołał jej wywiad i fotografia w prasie. On, nie mogąc mówić, zdoła jedynie napisać, że ją kocha. Tymczasem Maria Luisa zakradnie się do mieszkania pułkownika Valverdego, gdzie natrafi na portret Elviry z turecką wieżą zegarową w tle. Z kolei don Ramon wypłaci przedsiębiorcom pogrzebowym wysokie zadośćuczynienie, by uchronić Antonita przed pozwem.

Akacjowa 38 - kiedy i gdzie oglądać?

Serial Akacjowa 38 można oglądać na antenie TVP1 o 18:45 od poniedziałku do piątku.