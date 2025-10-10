Akacjowa 38: streszczenie odcinków 724-728. Co się wydarzy?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. TVP

Reklama

Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela historyczna, która przenosi widzów do Madrytu początku XX wieku. Akcja serialu rozgrywa się w kamienicy przy tytułowej Akacjowej 38, gdzie splatają się losy mieszkańców różnych klas społecznych. Serial ukazuje fascynujący obraz społeczeństwa hiszpańskiego w okresie gwałtownych przemian. Widzowie śledzą dramatyczne historie miłosne, rodzinne tajemnice i intrygi, które rozgrywają się na tle historycznych wydarzeń i zmieniających się obyczajów. Główną bohaterką jest Manuela Manzano (Sheyla Fariña), młoda kobieta, która przybywa do Madrytu w poszukiwaniu lepszego życia. Jej losy przeplatają się z historiami innych mieszkańców kamienicy, od arystokratów po służbę. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji, trzymające w napięciu do ostatniej minuty. Telenowela zachwyca nie tylko wciągającą fabułą, lecz także dbałością o historyczne detale. Kostiumy, scenografia i rekwizyty doskonale oddają klimat epoki. Jednocześnie serial porusza ważne tematy społeczne, takie jak nierówności klasowe, emancypacja kobiet czy zmieniające się normy obyczajowe. Dzięki temu, prócz rozrywki, stanowi interesujące spojrzenie na historię i kulturę Hiszpanii.

Produkcja jest emitowana w naszym kraju od początku stycznia 2023 roku. Polscy widzowie obejrzeli do tej pory 721 odcinków serialu. Co się wydarzy w nadchodzących epizodach?

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 724-728 (13-17 października)

Stan Samuela będzie coraz bardziej się pogarszał, a narastająca wybuchowość Rosiny coraz bardziej zaniepokoi jej najbliższych. Blanca będzie dręczona wyrzutami sumienia po nocy spędzonej z Diegiem, a Simon, mimo obecności uzbrojonego mężczyzny, uderzy pułkownika. Jednocześnie don Ramon zostanie formalnie oskarżony o porwanie córki. W międzyczasie ktoś zamknie Carmen w schowku i zasypie salon Ursuli suchymi liśćmi, wśród których wyróżni się jeden zielony – na jego środku będzie leżeć moneta z roku 1891.

Fabiana zrezygnuje z wyjazdu z Marcello do Włoch. Okaże się, że Rosina spodziewa się dziecka. W międzyczasie komisarz Mendez zabierze Elvirę z domu Palasjów do posiadłości pułkownika. U Samuela lekarze wykryją ropień mózgu, który może usunąć szkocki specjalista, jednak Ursula nie zgodzi się na operację. Tę decyzję będzie mogła podjąć jedynie Blanca jako jego żona. Dziewczyna, spełniając prośbę Diega, postanowi poślubić jego brata. Tymczasem Antonito podejmie pracę jako zamiatacz ulic i z entuzjazmem podejdzie do nowego zajęcia.

Podczas gdy Rosina poprosi ducha Maksymiliana o radę, czy powinna urodzić dziecko, Fabiana postanowi zostać na Akacjowej. W międzyczasie Maria Luisa pomoże Elvirze uciec spod władzy ojca, a Samuel zgodzi się poślubić Blancę, by Ursula nie mogła uniemożliwić operacji ratującej mu życie. Tymczasem coraz bardziej nietypowe zachowanie Rosiny zacznie niepokoić Liberta.

Elvira, chcąc pozostać blisko Simona, postanowi nie uciekać przed ojcem. Tymczasem Rosina powie Libertowi, że jest z nim w ciąży. W międzyczasie do Casildy przybędzie kuzyn – pasterz Jacinto. Adela zapewni Simona, że nic już ich nie rozłączy. Na prośbę Samuela Blanca wydobędzie z kryjówki zeszyt jego ojca, który ma chronić przed Ursulą.

Maria Luisa nie będzie potrafiła pogodzić się z tym, że Antonito zamiata ulice, a Ursula poczuje się osaczona i zacznie wierzyć, że Cayetana wciąż żyje i planuje zemstę. Tymczasem Elvira poprosi Marię Luisę, by pomogła jej zaaranżować spotkanie z Simonem pod pretekstem pożegnania. Rosina zauważy, że Liberto nie okazuje radości z powodu dziecka, którego się spodziewają. W tym czasie Victor zatrudni Antonita jako kelnera, co ponownie wywoła gniew Marii Luisy.

Akacjowa 38 - kiedy i gdzie oglądać?

Serial Akacjowa 38 można oglądać na antenie TVP1 o 18:45 od poniedziałku do piątku.