Remigiusz Mróz dostał książkę od Andrzeja Dudy. Zostawił mu specjalną dedykację

Andrzej Duda niedługo przed pożegnaniem się z Pałacem Prezydenckim ogłosił, że napisał autobiografię. Okazuje się, że na specjalny egzemplarz tej książki mógł liczyć Remigiusz Mróz. Pisarz podzielił się jego zdjęciem w mediach społecznościowych.
Remigiusz Mróz i okładka książki Andrzeja Dudy fot. materiały prasowe / andrzejduda.pl
Andrzej Duda 6 sierpnia 2025 roku zakończył swoją dziesięcioletnią prezydenturę. Niedługo przed pożegnaniem się z Pałacem Prezydenckim przekazał w mediach społecznościowych, że napisał autobiografię ''bez upiększeń i cenzury'', która nosi tytuł To ja. Andrzej Duda. Jest to jego osobista opowieść o kulisach decyzji, które zaważyły na losach Polski i Europy. Książka, która jest już dostępna w sprzedaży w księgarniach, zawiera również ponad 250 ilustracji, w tym wiele wcześniej niepublikowanych zdjęć pochodzących z prywatnego archiwum byłego prezydenta. Niektóre osoby wybrane przez byłego prezydenta mogły liczyć na specjalny egzemplarz. Okazuje się, że wśród nich znalazł się Remigiusz Mróz, czyli jeden z najpopularniejszych polskich autorów kryminałów. 

Andrzej Duda podarował Remigiuszowi Mrozowi swoją książkę z dedykacją

Wygląda na to, że Andrzej Duda należy do fanów Remigiusza Mroza. Na początku sierpnia 2025 roku pisarz podzielił się na swoim profilu na platformie X zdjęciem książki byłego prezydenta, którą otrzymał w prezencie. Podpisał je: ''Taka niespodzianka od szanownego pana prezydenta Andrzeja Dudy. Z podpisem!''. Na pierwszej stronie autobiografii znalazła się następująca dedykacja:

Szanownemu panu Remigiuszowi Mrozowi, najpoczytniejszemu polskiemu pisarzowi. AD 2025. Z serdecznymi pozdrowieniami i prośbą o życzliwe przyjęcie.

Andrzej Duda zdążył już odpowiedzieć na wpis Remigiusza Mroza:

Dobrej lektury, @remigiuszmroz. Podjechałem do paczkomatu, a tam niespodzianka od Pana. Dzięki. Traktuję ją jako dobrą wróżbę dla mojej książki „To ja”.

O tym, jak wygląda specjalny egzemplarz książki Andrzeja Dudy dla Remigiusza Mroza, możecie przekonać się poniżej:

Wpis Remigiusza Mroza na platformie Xfot. X: @remigiuszmroz

Źródło: X: @remigiuszmroz / @AndrzejDuda

