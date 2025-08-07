Remigiusz Mróz dostał książkę od Andrzeja Dudy. Zostawił mu specjalną dedykację
Andrzej Duda niedługo przed pożegnaniem się z Pałacem Prezydenckim ogłosił, że napisał autobiografię. Okazuje się, że na specjalny egzemplarz tej książki mógł liczyć Remigiusz Mróz. Pisarz podzielił się jego zdjęciem w mediach społecznościowych.
Andrzej Duda niedługo przed pożegnaniem się z Pałacem Prezydenckim ogłosił, że napisał autobiografię. Okazuje się, że na specjalny egzemplarz tej książki mógł liczyć Remigiusz Mróz. Pisarz podzielił się jego zdjęciem w mediach społecznościowych.
Andrzej Duda 6 sierpnia 2025 roku zakończył swoją dziesięcioletnią prezydenturę. Niedługo przed pożegnaniem się z Pałacem Prezydenckim przekazał w mediach społecznościowych, że napisał autobiografię ''bez upiększeń i cenzury'', która nosi tytuł To ja. Andrzej Duda. Jest to jego osobista opowieść o kulisach decyzji, które zaważyły na losach Polski i Europy. Książka, która jest już dostępna w sprzedaży w księgarniach, zawiera również ponad 250 ilustracji, w tym wiele wcześniej niepublikowanych zdjęć pochodzących z prywatnego archiwum byłego prezydenta. Niektóre osoby wybrane przez byłego prezydenta mogły liczyć na specjalny egzemplarz. Okazuje się, że wśród nich znalazł się Remigiusz Mróz, czyli jeden z najpopularniejszych polskich autorów kryminałów.
Andrzej Duda podarował Remigiuszowi Mrozowi swoją książkę z dedykacją
Wygląda na to, że Andrzej Duda należy do fanów Remigiusza Mroza. Na początku sierpnia 2025 roku pisarz podzielił się na swoim profilu na platformie X zdjęciem książki byłego prezydenta, którą otrzymał w prezencie. Podpisał je: ''Taka niespodzianka od szanownego pana prezydenta Andrzeja Dudy. Z podpisem!''. Na pierwszej stronie autobiografii znalazła się następująca dedykacja:
Andrzej Duda zdążył już odpowiedzieć na wpis Remigiusza Mroza:
O tym, jak wygląda specjalny egzemplarz książki Andrzeja Dudy dla Remigiusza Mroza, możecie przekonać się poniżej:
Źródło: X: @remigiuszmroz / @AndrzejDuda