Reklama
placeholder

Wujek Angusa Clouda wspomina jego śmierć. Rodzina była bezradna

Dwa lata po nagłej śmierci 25-letniego gwiazdora serialu Euforia jego wujek postanowił wrócić wspomnieniami do tragedii w szczerym wywiadzie. Okazuje się, że Angus Cloud na długo przed swoim odejściem zmagał się z poważnymi problemami.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  angus cloud 
Angus Cloud w serialu Euforia fot. HBO
Reklama

Angus Cloud dobrze znany widzom z roli dilera nark*tyków Feza z serialu HBO Euforia, zmarł 31 lipca 2023 roku w wieku zaledwie 25 lat. Przyczyną śmierci aktora było "ostre zatrucie" mieszanką met*mfet*miny, fentanylu, kok*iny i benzodiazepiny, którą zażył niedługo po śmierci swojego ojca. Aktor nie ukrywał, że miał problemy z używkami, a w powrocie do trzeźwości i mógł liczyć między innymi na wsparcie reżysera Euforii - Sama Leviensona. We wrześniu 2023 roku udzielił on wywiadu dla portalu Poeple, w którym przyznał, że Angus niestety nie pragnął życia w trzeźwości tak bardzo, jak życzyło mu tego jego otoczenie, a w pewnym momencie uległ "autodestrukcyjnej stronie uzależnienia". W podobnym tonie o aktorze w sierpniu 2025 roku wypowiedział się jego wujek. Kevin Cloud wspomniał o tym, jak wyglądały ostatnie tygodnie życia aktora oraz co wydarzyło się w dniu jego śmierci. 

Wujek Angusa Clouda twierdzi, że rodzina nie potrafiła mu pomóc w walce z uzależnieniem 

Informacja o śmierci Angusa Clouda wstrząsnęła Hollywood. Członkowie rodziny aktora już kilka tygodni przed tragedią przeżywali niezwykle trudne chwile i bali się, że ten umrze. Tak przynajmniej twierdzi wujek aktora - Kevin Cloud - który w programie dokumentalnym stacji A&E pod tytułem Fame and Fentanyl wyznał:

W ciągu ostatnich kilku tygodni [przed śmiercią] prawdopodobnie przedawkował co najmniej trzy lub cztery razy. Miał zamiar nadużywać opioidów aż do śmierci. Jego mama, Lisa, nie mogła spać, bo ciągle musiała sprawdzać, czy żyje. Powiedziałem jej: ''gdyby nie zrobił tego pierwszego dnia miesiąca, to zrobiłby to szóstego albo dziesiątego dnia miesiąca''. Właśnie w tym kierunku zmierzał.

Kevin Cloud wspomniał też o dniu, w którym dowiedział się o śmierci Angusa:

Chyba pojawiłem się tam [w domu Angusa Clouda] jako pierwszy po przybyciu pierwszych ratowników. Potem przyjechało pogotowie. Powiedzieli: ''To nie dla nas. To sprawa dla koronerów''. Weszli do środka, jeden z chłopaków pomógł zapiąć go w torbę i wynieść z pokoju do wozu. Usiadłem na ganku i praktycznie siedziałem tam przez trzy dni.

Wujek Angusa Clouda dodał, że jego rodzina doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że jego stan się pogarsza i często czuła się bezradna w obliczu jego uzależnienia. Kevin Cloud stwierdził też, że mimo to nie przeczuwał, że Angus zamierza odejść. 

Euphoria - zdjęcia z serialu

arrow-left fot. Eddy Chen/HBO arrow-right

Źródło: Fame and Fentanyl / Entertainment Weekly

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  angus cloud 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Sisu 2
-

Kontynuacja Sisu z krwawym zwiastunem. Bohater stanie naprzeciw Armii Czerwonej

2 Syn Cieśli
-

Zwiastun kontrowersyjnego religijnego filmu. Nicholas Cage w roli głównej

3 Toksyczny mściciel (The Toxic Avenger) - cover
-

Pierwsze oceny Toksycznego Mściciela. Jak wypadł nowy film z Peterem Dinklagem?

4 Harry Potter
-

Reżyser filmów z Harrym Potterem o nowej wersji. "To po prostu to samo"

5 Mortal Kombat 2
-

Nowe zapowiedzi Mortal Kombat 2. Tak prezentują się Skorpion i Baraka

6 37. Namor - w środowisku wodnym jest postacią trudną do zatrzymania – jako jedyny z członków swojego plemienia potrafi oddychać zarówno pod wodą, jak i na lądzie. Jego siła fizyczna jest tak wielka, że M’Baku porównał ją z tą, którą dysponuje Hulk. Namor jest postacią długowieczną, potrafi hipnotyzować istoty przebywające w wodzie, ma nadludzką wytrzymałość i odporność, może także latać.
-

Namor powraca do MCU! Aktor zdradza, jak się o tym dowiedział - będziecie zaskoczeni!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

5

Znani aktorzy reklamowali alkohol. Jest akt oskarżenia

6

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

7

Taką kwotę 'zabiera się' wygranym w Milionerach. Wiedzieliście o tym podatku?

8

Natalia Janoszek w Big Brotherze. Weszła już do domu Wielkiego Brata

9

Sydney Sweeney odniosła się do krytyki mydła o zapachu… wody po jej kąpieli

10

Śmierć na planie Emily w Paryżu. Co wiadomo w sprawie?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji dementuje

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji demen...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV