Wujek Angusa Clouda wspomina jego śmierć. Rodzina była bezradna

Angus Cloud dobrze znany widzom z roli dilera nark*tyków Feza z serialu HBO Euforia, zmarł 31 lipca 2023 roku w wieku zaledwie 25 lat. Przyczyną śmierci aktora było "ostre zatrucie" mieszanką met*mfet*miny, fentanylu, kok*iny i benzodiazepiny, którą zażył niedługo po śmierci swojego ojca. Aktor nie ukrywał, że miał problemy z używkami, a w powrocie do trzeźwości i mógł liczyć między innymi na wsparcie reżysera Euforii - Sama Leviensona. We wrześniu 2023 roku udzielił on wywiadu dla portalu Poeple, w którym przyznał, że Angus niestety nie pragnął życia w trzeźwości tak bardzo, jak życzyło mu tego jego otoczenie, a w pewnym momencie uległ "autodestrukcyjnej stronie uzależnienia". W podobnym tonie o aktorze w sierpniu 2025 roku wypowiedział się jego wujek. Kevin Cloud wspomniał o tym, jak wyglądały ostatnie tygodnie życia aktora oraz co wydarzyło się w dniu jego śmierci.

Wujek Angusa Clouda twierdzi, że rodzina nie potrafiła mu pomóc w walce z uzależnieniem

Informacja o śmierci Angusa Clouda wstrząsnęła Hollywood. Członkowie rodziny aktora już kilka tygodni przed tragedią przeżywali niezwykle trudne chwile i bali się, że ten umrze. Tak przynajmniej twierdzi wujek aktora - Kevin Cloud - który w programie dokumentalnym stacji A&E pod tytułem Fame and Fentanyl wyznał:

W ciągu ostatnich kilku tygodni [przed śmiercią] prawdopodobnie przedawkował co najmniej trzy lub cztery razy. Miał zamiar nadużywać opioidów aż do śmierci. Jego mama, Lisa, nie mogła spać, bo ciągle musiała sprawdzać, czy żyje. Powiedziałem jej: ''gdyby nie zrobił tego pierwszego dnia miesiąca, to zrobiłby to szóstego albo dziesiątego dnia miesiąca''. Właśnie w tym kierunku zmierzał.

Kevin Cloud wspomniał też o dniu, w którym dowiedział się o śmierci Angusa:

Chyba pojawiłem się tam [w domu Angusa Clouda] jako pierwszy po przybyciu pierwszych ratowników. Potem przyjechało pogotowie. Powiedzieli: ''To nie dla nas. To sprawa dla koronerów''. Weszli do środka, jeden z chłopaków pomógł zapiąć go w torbę i wynieść z pokoju do wozu. Usiadłem na ganku i praktycznie siedziałem tam przez trzy dni.

Wujek Angusa Clouda dodał, że jego rodzina doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że jego stan się pogarsza i często czuła się bezradna w obliczu jego uzależnienia. Kevin Cloud stwierdził też, że mimo to nie przeczuwał, że Angus zamierza odejść.

