Ania Karwan zagrała w filmie. Co warto o niej wiedzieć?

fot. TVP

Reklama

Ania Karwan w 16. edycji programu The Voice of Poland, którą od 6 września 2025 roku można oglądać na antenie TVP2 pełni rolę piątej trenerki. Wokalistka bierze pod swoje skrzydła tych uczestników, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, od Przesłuchań w Ciemno po Nokaut, dostają drugą szansę na pokazanie swojego talentu i powrót do głównej rywalizacji. Artystka może korzystać ze swojego doświadczenia zdobytego w tym muzycznym show. Zajęła 3. miejsce w 7. odsłonie programu. Jej trenerką była Natalia Kukulska. Co warto wiedzieć o Ani Karwan?

Ile lat ma Ania Karwan i skąd pochodzi?

Ania Karwan urodziła się 6 grudnia 1985 roku. W 2025 roku skończy 40 lat. Pochodzi z Łaszczowa, a obecnie mieszka w Warszawie.

Jakie wykształcenie ma Ania Karwan?

Ania Karwan jest absolwentką XL Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Warszawie.

Czy Ania Karwan jest w związku?

Ania Karwan chroni swoje życie prywatne. Nie wiadomo czy jej serce obecnie jest zajęte.

Czy Ania Karwan ma dzieci?

Ania Karwan jest mamą córeczki Oliwii.

Jak rozwijała się kariera Ani Karwan?

Ania Karwan jest obecnie jedną najbardziej uznanych artystek polskiej sceny muzycznej. Jej niezwykła barwa i doskonały warsztat pozwoliły na związanie się z wieloma projektami i gatunkami muzycznymi, jednak to autorski materiał i singiel zatytułowany Słucham Cię w radiu co tydzień przyniósł artystce największą rozpoznawalność. Ponad 50 milionów odtworzeń piosenki, zwycięstwo w konkursie Premiery 56. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, nagroda za tekst i kompozycję w tym samym konkursie, a finalnie nominacja do Fryderyka w 2020 roku ugruntowały jej pozycję na popowej scenie muzycznej w kraju. W tym samym roku ukazał się debiutancki krążek artystki Ania Karwan, z utworami Głupcy, który pokrył się platyną, i Czarny świt uhonorowany złotą płytą. Sam album w 2021 roku pokrył się złotem. Dwa lata później ukazał się drugi w karierze, solowy, w pełni autorski materiał Ani Karwan zebrany na płytę o nazwie Swobodnie. Znalazł się na nim m.in. singiel Ostatni raz promujący film Jak pokochałam gangstera, duet z Leszkiem Możdżerem w utworze Kiedy mrugam czy niezwykle osobista piosenka Powiedz mi, tato. Ania Karwan ma też na swoim koncie rolę w filmie Skołowani, gdzie zagrała wokalistkę.

Ania Karwan prowadzi profil na Instagramie o nazwie @aniakarwan.