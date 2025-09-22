Dom Bena Afflecka i Jennifer Lopez znów trafił na sprzedaż. Mogą na tym sporo stracić

fot. Warner Bros. / Netflix

Ben Affleck i Jennifer Lopez byli jedną z najpopularniejszych par w latach 2000. W 2004 roku, dwa lata po ogłoszeniu zaręczyn, media obiegła informacja o ich rozstaniu. Kilka lat temu postanowili dać sobie drugą szansę, a 16 lipca 2022 roku wzięli ślub w Las Vegas. Choć fani pary byli przekonani, że tym razem zostaną ze sobą na zawsze, tak niestety się nie stało. W sierpniu 2024 roku Lopez złożyła pozew o rozwód do Sądu Najwyższego hrabstwa Los Angeles i wspomniała w nim, że powodem jej rozstania z Affleckiem były różnice nie do pogodzenia. Aktorka poprosiła też o przywrócenie jej poprzedniego nazwiska i wniosła o brak alimentów dla żadnej ze stron oraz podział kosztów adwokackich. We wrześniu 2024 roku o Afflecku i Lopez znów zrobiło się głośno, tym razem po tym, jak zdecydowali się po raz kolejny wystawić na sprzedaż swój dom w Beverly Hills, tym razem w obniżonej cenie. W 2023 roku kupili tę 12-sypialniową i 24-łazienkową posiadłość za 60,85 miliona dolarów.

Za ile Ben Affleck i Jennifer Lopez wystawili swój dom na sprzedaż?

Ben Affleck i Jennifer Lopez mają problem. Po tym, jak aktor wyprowadził się ze wspomnianego domu w lipcu 2024 roku, wraz z byłą żoną postanowił sprzedać go prywatnie za 68 milionów dolarów. Do dziś nie znalazł jednak nowego właściciela. Okazuje się, że Lopez i Affleck teraz mogą przez to sporo stracić. Jak przekazał portal TMZ, we wrześniu 2025 roku dodali publiczną ofertę sprzedaży, obniżając cenę domu na 52 milionów dolarów.

Warto wspomnieć, że Jennifer Lopez do tej pory mieszka w Beverly Hills. Obecnie czeka na zakończenie remontu nowego domu. Gwiazda po rozstaniu z Affleckiem kupiła posiadłość o powierzchni 10 046 stóp kwadratowych. Na jej terenie znajduje się także stajnia, arena do jazdy konnej oraz domek dla gości z basenem.

Poniżej możecie zobaczyć, jak wygląda czekający na nowego właściciela dom Lopez i Afflecka w Beverly Hills: