fot. NEXT FILM

Reklama

Chłopi autorstwa Władysława Reymonta na przestrzeni lat doczekali się licznych ekranizacji. Ta z 2023 roku zdecydowanie wyróżnia się jednak na tle swoich poprzedniczek nie tylko za sprawą gwiazdorskiej obsady, ale też zjawiskowej techniki wizualnej oraz malarskiej estetyki. Twórcy filmu - DK Welchman i Hugh Welchman (Twój Vincent) - we współpracy z utalentowanymi malarzami oraz znanym kompozytorem dołożyli wszelkich starań, aby zapisał się on w historii jako jedna z najbardziej oryginalnych polskich produkcji. Już w sobotę 1 listopada 2025 to wyjątkowe dzieło po raz pierwszy będzie można obejrzeć na antenie TVN o godzinie 21:25. Jeśli planujecie seans, koniecznie zobaczcie ciekawostki o filmie.

Ciekawostki o filmie Chłopi

Film Chłopi nie bez powodu jest uważany za prawdziwe dzieło sztuki. Nie tylko powstał on bowiem za sprawą unikalnej techniki animacji malarskiej, ale też nawiązuje do dzieł wybitnych polskich artystów. Wyjątkowy klimat dopełnia klimatyczna ścieżka dźwiękowa, za którą odpowiada kompozytor L.U.C., oraz gwiazdorska obsada. W tej ekranowej odsłonie nagrodzonej Noblem powieści Reymonta występują między innymi Kamila Urzędowska, Maciej Musiał, Julia Wieniawa, Małgorzata Kożuchowska, Ewa Kasprzyk, Cezary Łukasiewicz, Sonia Mietelicka oraz Lech Dyblik.

W poniższej galerii możecie poznać ciekawostki na temat filmu Chłopi, o których prawdopodobnie nie mieliście pojęcia: