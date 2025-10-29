Reklama
Chłopi: ciekawostki o filmie. To dlatego jest dziełem sztuki

Film Chłopi z 2023 roku na stałe zapisał się w historii polskiego kina jako jedna z najbardziej oryginalnych filmów. Dzieło z udziałem gwiazdorskiej obsady jest naprawdę wyjątkowe m.in. dzięki zjawiskowej technice animacji malarskiej. Sprawdźcie, co warto wiedzieć o filmie.
Klaudia Woźniak
chłopi 
ciekawostki
Zdjęcie z filmu Chłopi fot. NEXT FILM
Chłopi autorstwa Władysława Reymonta na przestrzeni lat doczekali się licznych ekranizacji. Ta z 2023 roku zdecydowanie wyróżnia się jednak na tle swoich poprzedniczek nie tylko za sprawą gwiazdorskiej obsady, ale też zjawiskowej techniki wizualnej oraz malarskiej estetyki. Twórcy filmu - DK Welchman i Hugh Welchman (Twój Vincent) - we współpracy z utalentowanymi malarzami oraz znanym kompozytorem dołożyli wszelkich starań, aby zapisał się on w historii jako jedna z najbardziej oryginalnych polskich produkcji. Już w sobotę 1 listopada 2025 to wyjątkowe dzieło po raz pierwszy będzie można obejrzeć na antenie TVN o godzinie 21:25. Jeśli planujecie seans, koniecznie zobaczcie ciekawostki o filmie.

Ciekawostki o filmie Chłopi

Film Chłopi nie bez powodu jest uważany za prawdziwe dzieło sztuki. Nie tylko powstał on bowiem za sprawą unikalnej techniki animacji malarskiej, ale też nawiązuje do dzieł wybitnych polskich artystów. Wyjątkowy klimat dopełnia klimatyczna ścieżka dźwiękowa, za którą odpowiada kompozytor L.U.C., oraz gwiazdorska obsada. W tej ekranowej odsłonie nagrodzonej Noblem powieści Reymonta występują między innymi Kamila Urzędowska, Maciej Musiał, Julia Wieniawa, Małgorzata Kożuchowska, Ewa Kasprzyk, Cezary Łukasiewicz, Sonia Mietelicka oraz Lech Dyblik.

W poniższej galerii możecie poznać ciekawostki na temat filmu Chłopi, o których prawdopodobnie nie mieliście pojęcia:

Znaczna część soundtracku do filmu musiała powstać przed rozpoczęciem zdjęć. Utwory były bowiem wykorzystywane na planie, aby pomóc aktorom odtworzyć dopracowane układy taneczne.

Zdjęcie z filmu Chłopi
fot. NEXT FILM
Źródło: NEXT FILM

Klaudia Woźniak
