Colin Farrell i Alicja Bachleda-Curuś widziani razem z synem

fot. Wikimedia Commons: David Shankbone - Flickr

Colin Farrell i Alicja Bachleda-Curuś poznali się na planie filmu Ondine z 2009 roku. Jeszcze w tym samym roku nie tylko potwierdzili swój związek, ale też doczekali się syna - Henry'ego Tadeusza - który przyszedł na świat 7 października. Związek Colina Farrella i Alicji Bachledy-Curuś niestety nie przetrwał długo. Swoje rozstanie potwierdzili w 2011 roku. Wygląda na to, że do dziś pozostają jednak w przyjacielskiej relacji. Na początku października 2025 roku aktorzy zostali ''przyłapani'' razem z Henrym Tadeuszem przez paparazzi.

Colin Farrell i Alicja Bachleda-Curuś wspólnie świętowali urodziny syna

Henry Tadeusz skończył 16 lat. W dniu urodzin Colin Farrell i Alicja Bachleda-Curuś postanowili zabrać go do jednej z knajp z sushi w Malibu. Na miejscu czekali na nich paparazzi. Jak wiadomo, nie był to pierwszy raz, kiedy Henry Tadeusz był widziany w miejscu publicznym w towarzystwie ojca. Przypomnijmy, że w 2023 roku Farrell zabrał Henry'ego Tadeusza na Oscary. Zapozowali wtedy razem na czerwonym dywanie w identycznych garniturach. Podczas wypadu do knajpy Farrell i Henry Tadeusz postawili jednak na mniej eleganckie stroje. O tym, jak wyglądali, możecie przekonać się poniżej: