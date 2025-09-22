placeholder
Cynthia Nixon zachęca do usunięcia konta na Disney+. Tak stanęła w obronie Jimmy'ego Kimmela

Program Jimmy Kimmel Live! został bezterminowo zdjęty z anteny należącej do Disneya stacji ABC po tym, jak prezenter wypowiedział się na wizji na temat śmierci Charliego Kirka. W obronie Kimmela postanowiła stanąć między innymi Cynthia Nixon, która zachęca do bojkotu Disneya.
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  cynthia nyxon 
disney + Jimmy Kimmel ABC
Cynthia Nixon i Jimmy Kimmel na planie filmowym fot. HBO / ABC
Program Jimmy'ego Kimmela 18 września 2025 roku został zdjęty z anteny na czas nieokreślony. Decyzje w tej sprawie podjęli przedstawiciele należącej do Disneya stacji ABC po tym, jak prezenter w monologu otwierającym ostatni odcinek w kontrowersyjny sposób odniósł się do śmierci Charliego Kirka - współzałożyciela organizacji Turning Point USA oraz działacza politycznego i zaufanego sojusznika prezydenta Donalda Trumpa. 31-latek 10 września został zastrz*lony podczas wiecu odbywającego się na Uniwersytecie Utah Valley. Oto co Jimmy Kimmel powiedział na temat tego zdarzenia na wizji: 

W ten weekend osiągnęliśmy kolejne szczyty absurdu wraz z wierchuszką MAGA, która za wszelką cenę próbuje przedstawić tego młodziaka, który zamordował Charliego Kirka, jako kogoś innego niż jeden z nich - robią wszystko, aby zbić na tym kapitał polityczny.

Skargę na Kimmela złożył Brendan Carr, przewodniczący Federalnej Komisji Łączności (FFC). Wiele osób stanowczo nie zgadza się ze zdjęciem programu z anteny. Dlatego też zaczęli wzywać do bojkotu stacji ABC oraz Disneya. Do protestu dołączyła między innymi Cynthia Nixon (Seks w wielkim mieście, Ratched, Pozłacany wiek). Aktorka zwróciła uwagę na obowiązujące w USA prawo

Cynthia Nixon wzywa do bojkotu Disneya

Cynthia Nixon szybko stanęła w obronie Jimmy'ego Kimmela, rezygnując z subskrypcji na platformie Disney+. W opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu, aktorka zachęciła internautów, aby również dołączyli do bojkotu Disneya. Zwróciła również uwagę na Pierwszą Poprawkę do Konstytucji USA, zakazującą Kongresowi uchwalania ustaw, które ograniczałyby wolność religii, wolność słowa, wolność prasy: 

Hej! Właśnie zrezygnowałam z subskrypcji na Disney+ i Hulu. Zapytali mnie, z jakiego powodu i wybrałam ''inne''. Napisałam tam: ''ponieważ wierzę w Pierwszą Poprawkę''. Natychmiast przywróćcie Jimmy'ego Kimmela na stanowisko. Całej mojej rodzinie będzie brakować [dostępnych na Disney+] seriali Misja: Podstawówka i Zbrodnie po sąsiedzku, ale wiecie co? Znacznie bardziej brakowałoby nam Pierwszej Poprawki. Nie chodźcie do parków rozrywki i nie pływajcie wycieczkowcami [należącymi do Disneya]. Zrezygnujcie z subskrypcji natychmiast.

Cynthia Nixon nie jest pierwszą gwiazdą Hollywood, która stanęła murem za Kimmelem. Do grona gwiazd protestujących w jego sprawie dołączyli między innymi Ben Stiller, Jean Smart czy Michael Keaton.

Źródło: TikTok: @cynthianixon

Co o tym sądzisz?
