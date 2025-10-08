Znany aktor w The Voice of Poland. Kim jest Dominik Rybiałek?

fot. TVP

16. edycja The Voice of Poland wkracza w fazę Bitew. W kolejnych odcinkach zobaczymy starcia wokalne uczestników w obrębie każdej z drużyn. Przypomnijmy, że na fotelach trenerskich zasiadają Kuba Badach, Margaret, Tomson i Baron oraz Michał Szpak. To właśnie reprezentant Polski w Konkursie Eurowizji w 2016 roku odwrócił się podczas występu Dominika Rybiałka w trakcie Przesłuchań w ciemno i wziął go pod swoje skrzydła. Widzowie, którym na pierwszy rzut oka wydawało się, że jego twarz brzmi znajomo nie mylili się. Wokalista jest także aktorem. Aktualnie możemy go oglądać w serialu Pierwsza miłość. Co jeszcze warto o nim wiedzieć?

Ile ma lat Dominik Rybiałek i skąd pochodzi?

Dominik Rybiałek urodził się 7 sierpnia 1991 roku. W 2025 roku skończył 34 lata. Pochodzi z Radomska. Obecnie mieszka w Warszawie. Dominik Rybiałek chroni swoje życie prywatne, dlatego próżno szukać informacji na ten temat.

Jakie wykształcenie ma Dominik Rybiałek?

Dominik Rybiałek jest absolwentem krakowskiej PWST na Wydziale Aktorskim oraz UMFC w Warszawie.

Dominik Rybiałek jest nie tylko aktorem

Dominik Rybiałek jest aktorem z wykształcenia i pasji, ale to muzyka od zawsze była jego największym marzeniem. Po latach intensywnej pracy scenicznej postanowił zrobić krok w stronę siebie i w pełni poświęcić się muzyce. Jest także rehabilitantem głosu i założycielem szkoły Dreams Musical Academy, gdzie pomaga innym odkrywać ich potencjał.

W kogo Dominik Rybiałek wciela się w serialu Pierwsza miłość?

Dominik Rybiałek w serialu Pierwsza miłość gra postać Briana Kowalskyego.

Dominik Rybiałek zaśpiewał w programie The Voice of Poland?

W trakcie Przesłuchań w ciemno Dominik Rybiałek zaśpiewał utwór z repertuaru Abby pod tytułem Mamma Mia.

Dominik Rybiałek - Instagram

Dominik Rybiałek prowadzi swój profil na Instagramie pod nazwą @dominik.rybialek.

Przypominamy, że premierowe odcinki 16. edycji programu The Voice of Poland są emitowane w każdą sobotę o 20:30 na antenie TVP2.