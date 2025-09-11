Dorota Szelągowska jest córką znanej pisarki i nie ukończyła architektury. Co jeszcze o niej wiemy?

fot. TVN

Dorota Szelągowska to prezenterka telewizyjna i projektantka wnętrz, znana widzom przede wszystkim z programów Dorota was urządzi!, Weekendowe metamorfozy Doroty, Dorota inspiruje, Totalne remonty Szelągowskiej. Poza tym jest jurorką w programie MasterChef Nastolatki. Dorota Szelągowska pisała również felietony i książki oraz współpracowała przy produkcji programów rozrywkowych. Od 14 września 2025 roku w każdą niedzielę o godzinie 17:55 na TVN można oglądać nowy program Pogromcy chaosu, w którym Dorota Szelągowska również pełni funkcję prowadzącej. Co warto o niej wiedzieć?

Ile lat i wzrostu ma Dorota Szelągowska i skąd pochodzi?

Dorota Szelągowska urodziła się 26 września 1980 w Trypolisie, w Libii, gdzie przez pierwszy rok swojego życia mieszkała z rodzicami. Obecnie ma 44 lata. Mierzy 162 centymetry wzrostu. Po powrocie do Polski jej rodzice się rozwiedli i wychowywały ją mama i babcia. To zapewne Dorota Szelągowska była pierwowzorem zbuntowanej nastolatki Tosi, którą jej mama, znana pisarka Katarzyna Grochola, opisała powieści Nigdy w życiu w kolejnych książkach z serii.

Kim jest partner Doroty Szelągowskiej i czy ma dzieci?

Obecnym partnerem Doroty Szelągowskiej jest Wojciech Wysocki, z którym spotyka się od 2024 roku. Dorota Szelągowska trzy razy wychodziła za mąż. Jej pierwszym mężem, na którego wyszła mając 20 lat, był Paweł Hartlieb. Ma z nim urodzonego w 2001 roku syna Antoniego. Jej drugim mężem był Adam Sztaba, którego poślubiła w 2013 roku po 11 latach związku. Para rozwiodła się 2 lata później. Trzecim mężem Doroty Szelągowskiej był Michał Wawro, z którym ma córkę Wandę urodzoną w 2018 roku.

Jakie wykształcenie ma Dorota Szelągowska?

Wbrew temu, co moglibyśmy sądzić, Dorota Szelągowska z wykształcenia nie jest architektem. Studiowała Dziennikarstwo i Stosowane nauki społeczne, jednak żadnego z tych kierunków nie ukończyła. Studiów architektonicznych nie miała nawet w planach, ale zrobiła kurs, który pozwolił jej na wykonywanie zawodu projektanta wnętrz.

Dorota Szelągowska jest znana z telewizji od lat

Dorota Szelągowska zaczęła pracować w telewizji kiedy miała 18 lat w młodzieżowym programie Rower Błażeja. Pisała felietony do takich czasopism jak Pani, Polska The Times i Olivia. Pracowała przy produkcji Tańca z Gwiazdami i Dzień dobry TVN, prowadziła Pytanie na śniadanie i program Domy gwiazd. Najbardziej znana jest jako projektantka wnętrz. Obok serii programów wnętrzarskich na Domo+, TVN Style, TVN i HGTV, Dorota Szelągowska prowadzi również swoje studio projektowe. W 2011 roku opublikowała z Katarzyną Grocholą książkę Makatka, a w 2023 roku ukazał się zbiór jej historii pod tytułem Miało być zabawnie, a wyszło jak zwykle.

Dorota Szelągowska - Instagram

Dorota Szelągowska prowadzi swój profil na Instagramie o nazwie @dotindotin.