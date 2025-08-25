Reklama
placeholder

Śmierć na planie Emily w Paryżu. Co wiadomo w sprawie?

Podczas pracy na planie 5. sezonu hitowego serialu Netflixa Emily w Paryżu w Wenecji zmarł jeden z członków ekipy. Producenci wydali już oświadczenie w tej sprawie. Wenecka służba zdrowia również zabrała głos odnośnie tragedii.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  netflix 
Emily w Paryżu
Zdjęcie z serialu Emily w Paryżu fot. Netflix
Reklama

Serial Emily w Paryżu opowiadający o specjalistce od marketingu Emily Cooper (Lily Collins) jest obecnie jedną z najpopularniejszych produkcji dostępnych na Netflixie. Prace nad jego 5. sezonem od 15 sierpnia 2025 roku trwają w Wenecji. Okazuje się, że podczas jednego z dni zdjęciowych doszło do tragedii. Zmarł 47-letni Diego Borella, który na planie pełnił funkcję asystenta reżysera. Urodzony w Wenecji twórca był również cenionym scenarzystą, który kształcił się w miastach na całym świecie, w tym w Rzymie, Nowym Jorku oraz Londynie. Co wiadomo w sprawie jego nagłej śmierci?

Asystent reżysera zmarł na planie Emily w Paryżu

Diego Borella zmarł 22 sierpnia 2025 roku podczas przygotowań do kręcenia finałowej sceny w historycznym Hotelu Danieli w Wenecji. Chwile wcześniej zasłabł i się przewrócił, a jego życia nie udało się uratować pomimo szybkiej interwencji obecnego na miejscu personelu medycznego. Wenecka służba zdrowia przekazała w oświadczeniu, że 47-latek zmarł na miejscu, a jego zgon stwierdzono o godzinie 19:30 czasu lokalnego. Odpowiedzialne za produkcję Emily w Paryżu Paramount Television Studios przekazało w swoim oświadczeniu:

Z głębokim żalem potwierdzamy nagłe odejście jednego z członków rodziny Emily w Paryżu. W tym niewyobrażalnie trudnym czasie sercem jesteśmy z jego rodziną i najbliższymi.

Ze względu na śmierć asystenta reżysera producenci postanowili wstrzymać prace na planie. Zdjęcia zostały wznowione 23 sierpnia.

Diego Borella - przyczyna śmierci

Przyczyna śmierci Diego Borelli nie jest jeszcze znana. 

Źródło: ABC News

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  netflix 
Emily w Paryżu
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Death Stranding 2
-

Kojima ma już pomysł na Death Stranding 3. Nie chce jednak tworzyć gry

2 The Walking Dead: Daryl Dixon - 3. sezon
-

Nowe teasery z The Walking Dead: Daryl Dixon. Szykuje się dramatyczna walka w Hiszpanii

3 Sersi – jako jedna z Eternals, potrafi manipulować materią i zmieniać rzeczywistość wokół niej.
-

Brak ograniczeń problemem MCU? Tak twierdzi reżyserka niesławnego filmu

4 Booster Gold
-

Myślał, że będzie występować w MCU przez kolejne 10 lat. Porażka Eternals zmieniła wszystko

5 DZIKI
-

To pierwszy taki film w historii polskiego kina. Co jest wyjątkowego w DZIKIM?

6 Dune Awakening - DLC
-

Dune: Awakening się rozwija! Zapowiedziano darmową aktualizację i płatne DLC

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

5

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

6

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

7

Przełom w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. ‘Królowa ket*miny’ przyzna się do zarzutów

8

Sydney Sweeney odniosła się do krytyki mydła o zapachu… wody po jej kąpieli

9

Aubrey Plaza w pierwszym wywiadzie po śmierci męża. Zdobyła się na szczere wyznanie

10

Nie żyje Frank Caprio. Był znany jako 'najsympatyczniejszy sędzia na świecie'

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji dementuje

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji demen...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV