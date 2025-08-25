Śmierć na planie Emily w Paryżu. Co wiadomo w sprawie?

fot. Netflix

Serial Emily w Paryżu opowiadający o specjalistce od marketingu Emily Cooper (Lily Collins) jest obecnie jedną z najpopularniejszych produkcji dostępnych na Netflixie. Prace nad jego 5. sezonem od 15 sierpnia 2025 roku trwają w Wenecji. Okazuje się, że podczas jednego z dni zdjęciowych doszło do tragedii. Zmarł 47-letni Diego Borella, który na planie pełnił funkcję asystenta reżysera. Urodzony w Wenecji twórca był również cenionym scenarzystą, który kształcił się w miastach na całym świecie, w tym w Rzymie, Nowym Jorku oraz Londynie. Co wiadomo w sprawie jego nagłej śmierci?

Asystent reżysera zmarł na planie Emily w Paryżu

Diego Borella zmarł 22 sierpnia 2025 roku podczas przygotowań do kręcenia finałowej sceny w historycznym Hotelu Danieli w Wenecji. Chwile wcześniej zasłabł i się przewrócił, a jego życia nie udało się uratować pomimo szybkiej interwencji obecnego na miejscu personelu medycznego. Wenecka służba zdrowia przekazała w oświadczeniu, że 47-latek zmarł na miejscu, a jego zgon stwierdzono o godzinie 19:30 czasu lokalnego. Odpowiedzialne za produkcję Emily w Paryżu Paramount Television Studios przekazało w swoim oświadczeniu:

Z głębokim żalem potwierdzamy nagłe odejście jednego z członków rodziny Emily w Paryżu. W tym niewyobrażalnie trudnym czasie sercem jesteśmy z jego rodziną i najbliższymi.

Ze względu na śmierć asystenta reżysera producenci postanowili wstrzymać prace na planie. Zdjęcia zostały wznowione 23 sierpnia.

Diego Borella - przyczyna śmierci

Przyczyna śmierci Diego Borelli nie jest jeszcze znana.