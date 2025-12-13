Ta darmowa aktualizacja mogłaby być płatnym DLC. Tak twórcy najlepszej gry roku dziękują graczom

fot. Sandfall Interactive

Clair Obscur: Expedition 33 rozbiło bank na gali The Game Awards 2025, zdobywając aż 9 nagród, najwięcej w historii tej imprezy. Dzieło studia Sandfall Interactive otrzymało tytuł Gry Roku, a także wyróżnienia m.in. za muzykę oraz reżyserię. Sukces ten zbiegł się w czasie z debiutem nowej aktualizacji zatytułowanej „Thank You Update”, będącej formą podziękowania za wsparcie ze strony społeczności graczy.

Lista zwycięzców The Game Awards 2025. Gra Roku pobija rekord - aż 9 nagród!

Co wprowadzono w Thank You Update?

Nowa aktualizacja Clair Obscur: Expedition 33 dodaje między innymi zupełnie nową lokację — Verso’s Drafts. To kolorowe miejsce, które znacznie różni się od regionów znanych z podstawowej wersji gry i stanowi jednocześnie okazję, by spędzić jeszcze więcej czasu ze wszystkimi bohaterami, w tym z Esquie. Oprócz tego twórcy zadbali o szereg dodatkowych atrakcji, takich jak sekrety do odnalezienia, nowe bronie, Picto, stroje oraz wymagających wrogów do pokonania.

Listę nowości zamyka tryb fotograficzny — coś, o co społeczność prosiła od dłuższego czasu. Narzędzie pozwala między innymi na swobodne ustawianie kamery oraz wybór oświetlenia, filtrów i innych parametrów.