Ta darmowa aktualizacja mogłaby być płatnym DLC. Tak twórcy najlepszej gry roku dziękują graczom

Studio Sandfall Interactive podziękowało graczom za ich wsparcie. Clair Obscur: Expedition 33 ​otrzymało sporą, bezpłatną aktualizację, w której pojawia się m.in. nowa lokacja, wrogowie, wyposażenie oraz wyczekiwany przez wielu tryb fotograficzny.
Paweł Krzystyniak
Clair Obscur: Expedition 33 - Thank You Update fot. Sandfall Interactive
Clair Obscur: Expedition 33 rozbiło bank na gali The Game Awards 2025, zdobywając aż 9 nagród, najwięcej w historii tej imprezy. Dzieło studia Sandfall Interactive otrzymało tytuł Gry Roku, a także wyróżnienia m.in. za muzykę oraz reżyserię. Sukces ten zbiegł się w czasie z debiutem nowej aktualizacji zatytułowanej „Thank You Update”, będącej formą podziękowania za wsparcie ze strony społeczności graczy.

Co wprowadzono w Thank You Update?

Nowa aktualizacja Clair Obscur: Expedition 33 dodaje między innymi zupełnie nową lokację — Verso’s Drafts. To kolorowe miejsce, które znacznie różni się od regionów znanych z podstawowej wersji gry i stanowi jednocześnie okazję, by spędzić jeszcze więcej czasu ze wszystkimi bohaterami, w tym z Esquie. Oprócz tego twórcy zadbali o szereg dodatkowych atrakcji, takich jak sekrety do odnalezienia, nowe bronie, Picto, stroje oraz wymagających wrogów do pokonania.

Listę nowości zamyka tryb fotograficzny — coś, o co społeczność prosiła od dłuższego czasu. Narzędzie pozwala między innymi na swobodne ustawianie kamery oraz wybór oświetlenia, filtrów i innych parametrów.

Paweł Krzystyniak
