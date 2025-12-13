Przeczytaj w weekend
Folwark zwierzęcy - Andy Serkis pokazuje zwiastun. W sieci wybucha krytyka

Animal Farm to film animowany Andy’ego Serkisa oparty na klasycznej i znanej książce Folwark zwierzęcy. Pierwszy zwiastun nie zachęcił, a wręcz odniósł efekt odwrotny do zamierzonego. Wszyscy są zgodni: to będzie jedna z większych klap 2026 roku.
Adam Siennica
Animal Farm fot. materiały prasowe
Nie na taki start promocji filmu Animal Farm liczył Andy Serkis. Krytyka jest druzgocąca, a w komentarzach non stop przewijają się zarzuty, że twórca nawet nie przeczytał książki i najpewniej nie zrozumiał, co ona przekazuje. Folwark zwierzęcy jako historia zawsze była opowieścią będącą przestrogą przed totalitaryzmem. Tego w kolorowym zwiastunie nie widać, więc stąd wszechobecna krytyka projektu, bo zwiastun nie tylko nie zachęcił, ale zniechęcił i zmotywował ludzi do otwartej krytyki w mediach społecznościowych i komentarzach. Wszyscy mają problem z tym, że zwiastun zapowiada familijną komedię dla całej rodziny.

Animal Farm - zwiastun filmu animowanego

Animal Farm - co wiemy o filmie?

W obsadzie anglojęzycznego dubbingu są Seth Rogen, Gaten Matarazzo, Steve Buscemi, Glenn Close, Laverne Cox, Kieran Culkin, Woody Harrelson, Jim Parsons, Andy Serkis, Kathleen Turner oraz Iman Vellani.

Historia ma pokazać, jak grupa zwierząt buntuje się przeciwko ludzkim właścicielom i przejmuje farmę. Gdy ich rebelia dobiega końca, czekają ich nowe wyzwania pod rządami świni imieniem Napoleon. Sytuacja zmusza ich do odnalezienia w sobie odwagi, by przeciwstawić się Napoleonowi.

Dziennikarze, którzy widzieli film w czerwcu 2025 roku podczas festiwalu Annecy, potwierdzali wówczas to, co wszyscy widzą w zwiastunie: adaptacja Folwarku zwierzęcego jest ugrzeczniona, pozbawiona mrocznych i poważnych elementów pierwowzoru oraz pełna humoru, by widz w każdym wieku mógł ją obejrzeć.

Animal Farm – film trafi do amerykańskich kin 1 maja 2026 roku.

Źródło: joblo.com

Powiązane filmy

6,8

2025
Animal Farm Animowany

