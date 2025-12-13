Nitro Deck powraca. Nowa wersja zapewni większy komfort i kompatybilność

fot. CRKD

Firma CRKD zapowiedziała nową wersję popularnego kontrolera Nitro Deck. Tym razem z urządzenia będzie można korzystać ze wszystkimi modelami konsoli Nintendo Switch (NS1, NS OLED oraz NS2). Dodatkowo, dzięki bezprzewodowej łączności Bluetooth, kontroler będzie działał także z innymi urządzeniami — w tym komputerami PC, smartfonami, tabletami oraz smart TV.

Producent obiecuje poprawioną ergonomię. Zmieniono m.in. umiejscowienie prawej gałki analogowej, które było dość mocno krytykowane w poprzednim modelu. CRKD zapewnia również, że zastosowana technologia CaptiStick ma zapobiegać problemowi dryfowania analogów. Z tyłu obudowy znajdziemy cztery dodatkowe przyciski, które użytkownik będzie mógł dowolnie przypisać do wybranych akcji.

Nitro Deck 2 - cena, data premiery

Kontroler będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej. Jego cena została ustalona na 99,99 euro (około 420 zł). Zainteresowani będą mogli kupić również dopasowany pokrowiec w cenie 40 euro (ok. 170 zł) oraz zestaw wymiennych nakładek na D-Pad i gałki analogowe za 19,99 euro (84 zł). Wysyłka planowana jest na wiosnę 2026 roku.