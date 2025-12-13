Przeczytaj w weekend
Latarnie - miał być zwiastun, jest kilkusekundowe wideo. Fani rozczarowani

Latarnie to nowy serial z uniwersum DCU, którego promocja miała ruszyć w grudniu 2025 roku. HBO Max sugerowało zwiastun, ale - niestety - skończyło się jedynie na krótkim wideo promocyjnym. Pokazuje ono zaledwie kilka sekund z serialu.
Adam Siennica
Tagi:  Latarnie 
DCU
Latarnie fot. materiały prasowe
HBO Max sugerowało jakiś materiał promocyjny związany z serialem opartym na komiksach DC pod tytułem Latarnie. Widzowie i fani oczekiwali pierwszego zwiastuna, a tu rozczarowanie. Opublikowano kilku sekundowe wideo, które jest krótszą wersję scen umieszczonych w zapowiedzi platformy na 2026 rok.

Latarnie - wideo promocyjne

Latarnie - opis fabuły

Legendarny Hal Jordan (Kyle Chandler) oraz nowy rekrut John Stewart (Aaron Pierre) to dwaj międzygalaktyczni stróże prawa, którzy zostają wciągnięci w mroczną zagadkę na Ziemi. Wspólnie badają sprawę morderstwa, do którego doszło w samym sercu Ameryki.

Latarnie - obsada

Na ekranie zboczymy trzech członków Korpusu Zielonych Latarnii - są to Kyle Chandler jako Hal Jordan, Aaron Pierre jako John Stewart oraz Nathan Fillion jako Guy Gardner, znany z filmu Superman. Na ekranie pojawią się też tacy aktorzy jak Kelly Macdonald, Garreta Dillahunta, Poornę Jagannathan, Nicole Ari Parker, Jasona Rittera, J. Alphonse’a Nicholsona oraz Jasmine Cephas Jones.

Serial Latarnie - premiera na platformie HBO Max latem 2026 roku.

Źródło: deadline.com

