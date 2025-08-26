Ewa Minge pisze książki. Co o niej wiemy?
Ewa Minge jest światowej sławy, wielokrotnie nagradzaną projektantką. Zajmuje się modą i luksusowym wzornictwem przemysłowym, zwłaszcza tworzeniem ubrań i akcesoriów w kolekcjach sportowych, biznesowych, koktajlowych i wieczorowych oraz haute couture. Teraz będzie miała okazję sprawdzić się w nowej roli. Projektantka jest jedną z uczestniczek 17. edycji programu Taniec z Gwiazdami, którą można oglądać w Polsacie od niedzieli 14 września 2025 roku. O Kryształową Kulę zawalczy w parze z Michałem Bartkiewiczem. Co warto wiedzieć o Ewie Minge?
Ile lat ma Ewa Minge i skąd pochodzi?
Ewa Minge urodziła się 23 maja 1967 roku. W 2025 roku skończyła 58 lat. Pochodzi ze Szczecinka, ale obecnie mieszka w Zielonej Górze.
Jakie wykształcenie ma Ewa Minge?
Ewa Minge studiowała kulturoznawstwo i historię sztuki.
Czy Ewa Minge jest w związku?
Ewa Minge po raz pierwszy wyszła za mąż w wieku 21 lat. Od 2017 roku jest żoną Jerzego Woźniaka.
Czy Ewa Minge ma dzieci?
Ewa Minge jest mamą dwóch synów - Oscara i Gaspara.
Jak rozwijała się kariera Ewy Minge?
Ewa Minge swoją przygodę z modą i luksusowym wzornictwem przemysłowym, zwłaszcza tworzeniem ubrań i akcesoriów rozpoczęła w wieku 28 lat. Swoje projekty prezentowała na pokazach mody m.in. w Berlinie, Mediolanie, Moskwie, Wiedniu, Barcelonie, Madrycie, Genewie, Montrealu, Paryżu i Nowym Jorku. Jako pierwsza Polka została zaproszona na pokaz na Schodach Hiszpańskich w Rzymie podczas imprezy Donna sotto le Stelle. Kreacje Ewy Minge doceniły polskie i zagraniczne gwiazdy takie jak Kelly Rowland, Cheryl Cole, Paris Hilton, La Toya Jackson, Ivana Trump czy Adriana Karembeu. Była ona też jurorką w programach Supermodelka Plus Size w Polsacie i Make me over. Wielka zmiana w Polsat Café.
Ewa Minge jest też autorką pięciu książek. Swoją pierwszą powieść sensacyjną pod tytułem Gra w ludzi napisała w 2022 roku.
Ewa Minge - Instagram
Ewa Minge prowadzi profil na Instagramie o nazwie @eva_minge.
