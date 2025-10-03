Przeczytaj w weekend
Miłość w czasach online: od ilu lat? Czy dzieci mogą iść na film?

Friz i Wersow, jedni z najpopularniejszych polskich influencerów, wzięli ślub. Z tej okazji postanowili odsłonić kulisy swojego życia prywatnego w filmie Friz & Wersow. Miłość w czasach online, który można już oglądać w kinach. Czy jest on odpowiedni dla młodszych widzów?
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
friz i wersow 
wersow miłość w czasach online friz
Zdjęcie promujące film Friza i Wersow fot. NEXT FILM
Wersow i Friz, a właściwie Karol Wiśniewski i Weronika Sowa, od dłuższego czasu pozostają jednymi z najpopularniejszych polskich influencerów. Kanał Wersow na YouTubie śledzi obecnie ponad 2 miliony użytkowników, a Friza ponad 5 milionów. W 2023 roku influencerzy doczekali się córki o imieniu Maja, która co jakiś czas pojawia się w ich lifestylowych vlogach. Jakiś czas temu para przestała publikować nowe treści zarówno na swoich kanałach, jak i w mediach społecznościowych. 18 sierpnia 2025 roku wrócili do sieci. Wyjaśnili wtedy, że powodem ich nagłego zniknięcia było to, że wzięli ślub, który już niebawem pokażą na dużym ekranie. Jeśli zastanawiacie się, czy na film Friz & Wersow. Miłość w czasach online można wybrać się całą rodziną, poniżej znajdziecie odpowiedź.

Od ilu lat jest film Friza i Wersow Miłość w czasach online?

Jeśli mieliście wątpliwości co do tego, czy film Friz & Wersow. Miłość w czasach online nadaje się dla dzieci, mamy dobrą wiadomość. Jest odpowiedni dla widzów od 10 lat. Produkcja stanowi autentyczny portret „power couple”, odsłaniając kulisy powstawania swoich największych przedsięwzięć, presji czasu oraz oczekiwań widowni. Friz i Wersow zapewnili, że za sprawą tego filmu po raz pierwszy pokazali rzeczy, które do tej pory widzieli wyłącznie ich najbliżsi, w tym codzienne gesty i rozmowy, na których podstawie budują prawdziwą relację. 

Friz & Wersow. Miłość w czasach online: zwiastun

Źródło: YouTube: Karol Friz Wiśniewski

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
friz i wersow 
wersow miłość w czasach online friz
