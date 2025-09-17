placeholder
Friz i Wersow w oficjalnym zwiastunie filmu Miłość w czasach online

Friz i Wersow, który od lat pozostają jednymi z najpopularniejszych polskich influencerów, niedawno wzięli ślub. Para postanowiła pokazać ten wyjątkowy dzień i opowiedzieć historię swojej miłości w filmie, który doczekał się już oficjalnego zwiastuna.
Klaudia Woźniak
Tagi:  zwiastun filmu 
friz i wersow
Fragment plakatu filmu Friza i Wersow fot. materiały prasowe
Wersow i Friz, a właściwie Karol Wiśniewski i Weronika Sowa, już od lat są jednymi z najpopularniejszych polskich influencerów. W 2023 roku doczekali się córki o imieniu Maja, która co jakiś czas pojawia się w ich lifestylowych filmach. Influencerzy jakiś czas temu postanowili zrobić sobie dłuższą przerwę od mediów społecznościowych wcześniejszej zapowiedzi. 18 sierpnia fani Friza i Wersow w końcu mogli odetchnąć z ulgą. Tego dnia para wyjaśniła, że powodem ich nagłego zniknięcia było to, że wzięli ślub, który już niebawem pokażą na dużym ekranie. Oficjalny zwiastun filmu Friz i Wersow. Miłość w czasach online jest już dostępny. 

Oficjalny zwiastun filmu Firz i Wersow. Miłość w czasach online

Premiera filmu Firz i Wersow. Miłość w czasach online zbliża się wielkimi krokami. Produkcja w reżyserii Krystiana Kuczkowskiego  zadebiutuje w kinach 3 października 2025 roku. Za sprawą filmu fani Friza i Wersow po raz pierwszy zobaczą ich tam, gdzie do tej pory dostęp mieli tylko najbliżsi. Para przedstawi  widzom autentyczny portret „power couple”, odsłaniając kulisy powstawania swoich największych przedsięwzięć, presji czasu oraz oczekiwań widowni. W filmie nie zabraknie też codziennych gestów i rozmów, które budują prawdziwą relację. 

Oficjalny zwiastun filmu Firz i Wersow. Miłość w czasach online możecie zobaczyć poniżej:

Źródło: YouTube: Karol Friz Wiśniewski

Klaudia Woźniak
