Friz i Wersow w oficjalnym zwiastunie filmu Miłość w czasach online

fot. materiały prasowe

Wersow i Friz, a właściwie Karol Wiśniewski i Weronika Sowa, już od lat są jednymi z najpopularniejszych polskich influencerów. W 2023 roku doczekali się córki o imieniu Maja, która co jakiś czas pojawia się w ich lifestylowych filmach. Influencerzy jakiś czas temu postanowili zrobić sobie dłuższą przerwę od mediów społecznościowych wcześniejszej zapowiedzi. 18 sierpnia fani Friza i Wersow w końcu mogli odetchnąć z ulgą. Tego dnia para wyjaśniła, że powodem ich nagłego zniknięcia było to, że wzięli ślub, który już niebawem pokażą na dużym ekranie. Oficjalny zwiastun filmu Friz i Wersow. Miłość w czasach online jest już dostępny.

Oficjalny zwiastun filmu Firz i Wersow. Miłość w czasach online

Premiera filmu Firz i Wersow. Miłość w czasach online zbliża się wielkimi krokami. Produkcja w reżyserii Krystiana Kuczkowskiego zadebiutuje w kinach 3 października 2025 roku. Za sprawą filmu fani Friza i Wersow po raz pierwszy zobaczą ich tam, gdzie do tej pory dostęp mieli tylko najbliżsi. Para przedstawi widzom autentyczny portret „power couple”, odsłaniając kulisy powstawania swoich największych przedsięwzięć, presji czasu oraz oczekiwań widowni. W filmie nie zabraknie też codziennych gestów i rozmów, które budują prawdziwą relację.

Oficjalny zwiastun filmu Firz i Wersow. Miłość w czasach online możecie zobaczyć poniżej: