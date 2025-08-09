Przeczytaj w weekend
Powstała gitara z Godzilla Minus One. Trafia w ręce znanego zespołu

Film Godzilla Minus One w reżyserii autorstwa Takashiego Yamazakiego​ podbił serca widzów i krytyków, w tym członków pewnego zespołu. Okazuje się, że dostali oni niepowtarzalną gitarę, która pozazdrościć może im niejeden fan sci-fi. Co ciekawe, zaprojektował ją sam twórca filmu.
Godzilla Minus One gitara
Zdjęcie z filmu Godzilla Minus One i grafika z gitarą fot. Netflix / Pixabay
Dostępna na Netflixie produkcja Godzilla Minus One autorstwa Takashiego Yamazakiego przenosi widzów prosto do Japonii, której mieszkańcy muszą zrobić wszystko, aby przetrwać atak gigantycznego potwora. Ta nieprzewidywalna przygoda zdołała zachwycić nie tylko fanów gatunku sci-fi, ale też krytyków, którzy przyznali jej między innymi Oscara w kategorii Najlepsze efekty specjalne. Wygląda na to, że do grona fanów produkcji należą nawet członkowie założonego w 1973 roku japońskiego zespołu rockowego The Alfee. To właśnie oni otrzymali wyjątkowy prezent od reżysera filmu. Takashi Yamazaki zaprojektował dla nich niepowtarzalną i naprawdę zjawiskową gitarę.

Reżyser Godzilla Minus One zaprojektował gitarę

Członkowie The Alfee, w tym basista Masaru Sakurai oraz gitarzyści Kohnosuke Sakazakiego i Toshihiko Takamizawy, są zachwyceni prezentem od reżysera Godzilla Minus One. Takashi Yamazaki - podobnie jak w przypadku filmu - zadbał o to, aby gitara miała niepowtarzalny klimat. Zespół wspomniał w mediach społecznościowych, że idealnie sprawdzi się ona na ich nadchodzącej trasie koncertowej:

Nowa gitara „Godzilla Minus One” zaprojektowana przez Takashiego Yamazakiego była gotowa w sam raz na koncerty w Yokohama Arena w Japonii. Korpus i gryf świecą na niebiesko, co dodaje im wyjątkowego charakteru. Gitara ta będzie towarzyszyć nam na kolejnej trasie koncertowej, która rozpoczyna się w październiku. Cieszcie się rykiem Godzilli w każdym mieście.

Poniżej możecie zobaczyć, jak prezentuje się gitara zaprojektowana przez Takashiego Yamazakiego:

Gitara inspirowana filmem Godzilla Minus Onefot. X: @DiscussingFilm

Źródło: Instagram: @he_alfee_official

