Good Luck Guys 2: kto wygrał program? Oto zwycięzcy

2. sezon programu Good Luck Guys zadebiutował na Prime Video 5 września 2025 roku. W tej edycji uczestnicy zamieszkali na bezludnym tropikalnym wybrzeżu Tajlandii. 12 celebrytów porzuciło swoje wygodne życie, by zmierzyć się nie tylko z fizycznymi i logicznymi wyzwaniami, ale także z ekstremalnymi warunkami. Upał sięgający ponad 40 stopni, brak jedzenia i każdy dzień będący walką z naturą, głodem i własnymi słabościami – to codzienność w obozie. Uczestnicy dobrani w duety muszą sprostać wymagającym zadaniom i wyczerpującym konkurencjom. Liczą się spryt, odporność fizyczna i emocjonalna oraz umiejętność radzenia sobie w grupie. Celem programu jest nie tylko sprawdzenie wytrzymałości i sprytu zawodników, ale także wsparcie ważnej inicjatywy charytatywnej - zwycięska para przekaże nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych na wybrany przez siebie cel dobroczynny. Już w pierwszym odcinku Qczaj, czyli gospodarz programu, podzielił uczestników na następujące duety:

Monika Goździalska i Paweł “Czadoman” Dudek

Mikołaj “Tyszka” Tyszkiewicz i Paulina Hornik

Piotr Mróz i Tamara Gonzalez Perea

Karolina Pisarek-Salla i Damian Glinka

Cezary "Czaro" Nykiel i Nadia Długosz

Mariusz "Dżaga" Ząbkowski i Jakub Cheer

Po odpadnięciu Tamary Gonzalez Perea Piotr Mróz stworzył duet ze Stiflerem, który wszedł do programu już w czasie jego trwania. Tuż przed półfinałem z programem pożegnał się duet żółtych, czyli Stifler i Piotr Mróz.

Good Luck Guys 2: co wydarzyło się w ostatnim odcinku?

W półfinale znaleźli się Cezary "Czaro" Nykiel i Nadia Długosz, Monika Goździalska i Paweł “Czadoman” Dudek oraz Karolina Pisarek-Salla i Damian Glinka. Uczestnicy musieli rozwiązać zagadki, które zostały umieszczone na ich tablicach. Każda poprawna odpowiedź wskazywała im skrzynkę z literą, którą musieli odnaleźć na plaży. Potem odpowiednie ich zdaniem skrzynki musieli przenieść przez tor przeszkód. Gdy zebrali już komplet liter, to musieli ułożyć z nich jedno właściwe słowo. Pierwsze dwa duety, które zrobiły to najszybciej, trafiły do wielkiego finału. Najlepiej z tym zadaniem poradzili sobie Nadia Długosz i Cezary "Czaro" Nykiel oraz Monika Goździalska i Paweł “Czadoman” Dudek.

Następnie nadszedł długo oczekiwany moment wielkiego finału. QCZAJ zabrał oba duety do wyjątkowego, skłaniającego do zadumy miejsca, czyli do świątyni. W ostatniej konkurencji uczestnicy musieli zmierzyć się z torem. Na początku wyciągali z piachu bambusowy kij i tylko z nim mogli pokonać kolejne przeszkody. Drugim etapem było przejście przez bambusowy labirynt. Następnie zaopatrzeni w kij i haczyk musieli przeciągnąć na swoją stronę elementy układanki. Prawidłowo ułożone puzzle pozwoliły im przejść dalej. Następnym krokiem było użycie kija oraz chochli - przy ich pomocy musieli napełnić wodą cylinder. Jeśli to im się udało otworzyli drzwi, za którymi musieli pozyskać przedmioty potrzebne do rozpalenia ogniska. Gdy im się to udało, musieli zapalić pochodnię i pokonać tor przeszkód. Gdy paląca się pochodnię umieścili w stojaku, zakończyli zadanie.

Good Luck Guys 2: kto wygrał program?

2. edycję programu Good Luck Guys wygrali Monika Goździalska i Paweł “Czadoman” Dudek. W nagrodę otrzymali 100 tysięcy złotych oraz statuetkę. Pieniądze przeznaczyli na Fundację Piersi oraz Fundację Zdążyć z Pomocą.