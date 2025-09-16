placeholder
Reklama
placeholder

Good Luck Guys 2. edycja: kto już odpadł z programu?

Kto już odpadł z 2. edycji programu Good Luck Guys? Artykuł jest aktualizowany po każdym odcinku.
placeholder
Reklama
placeholder
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  Good Luck Guys 
fot. materiały prasowe Prime Video
Reklama

2. sezon programu Good Luck Guys zadebiutował na Prime Video 5 września 2025 roku. W tej edycji uczestnicy zamieszkali na bezludnym tropikalnym wybrzeżu Tajlandii. 12 celebrytów porzuciło swoje wygodne życie, by zmierzyć się nie tylko z fizycznymi i logicznymi wyzwaniami, ale także z ekstremalnymi warunkami. Upał sięgający ponad 40 stopni, brak jedzenia i każdy dzień będący walką z naturą, głodem i własnymi słabościami – to codzienność w obozie. Uczestnicy dobrani w duety muszą sprostać wymagającym zadaniom i wyczerpującym konkurencjom. Liczą się spryt, odporność fizyczna i emocjonalna oraz umiejętność radzenia sobie w grupie. Celem programu jest nie tylko sprawdzenie wytrzymałości i sprytu zawodników, ale także wsparcie ważnej inicjatywy charytatywnej - zwycięska para przekaże nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych na wybrany przez siebie cel dobroczynny

Gospodarz programu Qczaj już w pierwszym odcinku podzielił uczestników na następujące duety:

  •  Monika Goździalska i Pawel “Czadoman” Dudek
  • Mikołaj “Tyszka” Tyszkiewicz i Paulina Hornik
  • Piotr Mróz i Tamara Gonzalez Perea
  • Karolina Pisarek-Salla i Damian Glinka
  • Cezary "Czaro" Nykiel i Nadia Długosz
  • Mariusz "Dżaga" Ząbkowski i Jakub Cheer

Do tej pory widzowie obejrzeli cztery epizody 2. edycji Good Luck Guys.

Good Luck Guys 2 - kto odpadł z programu?

Do tej pory z 2. edycją programu Good Luck Guys pożegnali się:

  • Mikołaj “Tyszka” Tyszkiewicz
  • Tamara Gonzalez Perea
  • Paulina Hornik

Artykuł jest aktualizowany. 

 

 

 

Źródło: Prime VIideo

Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  Good Luck Guys 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Robert Redford
-

Robert Redford nie żyje. Żegnamy legendę kina

2 Ricky Gervais
-

Kontrowersyjny komik wyśmiał przemówienie z gali Emmy. Komentarz został już usunięty

3 Wiedźmin
-
Exclusive

W 4. sezonie Wiedźmina Geralt przemówi głosem z gier. Mamy szczegóły

4 Wielka Warszawska
-

Pierwsza zapowiedź filmu Wielka Warszawska. Kiedy premiera?

5 Mortal Kombat 2 - driver
-

Superman opóźnił premierę Mortal Kombat 2? Warner Bros. może mieć asa w rękawie

6 The Housemaid
-

Sydney Sweeney kontra Amanda Seyfried. Zdjęcia i plakaty z thrillera The Housemaid

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Na dobre i na złe
-

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 960-962. Co wydarzy się we wrześniu?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 278-283. Co się wydarzy?

10

Maja Boska to Emma Pokromska - prawdziwy wiek, skąd pochodzi, gdzie już grała?

Reklama
placeholder
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Rzekoma data ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego ujawniona. Jest komentarz

Rzekoma data ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego ujawniona. Jes...

Pierwszy w historii koncert w Watykanie. Pharrell Williams, Andrea Bocelli, Karol G i BamBam do obejrzenia on-line

Pierwszy w historii koncert w Watykanie. Pharrell Williams, Andrea Bocelli, K...

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV