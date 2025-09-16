Good Luck Guys 2. edycja: kto już odpadł z programu?

fot. materiały prasowe Prime Video

2. sezon programu Good Luck Guys zadebiutował na Prime Video 5 września 2025 roku. W tej edycji uczestnicy zamieszkali na bezludnym tropikalnym wybrzeżu Tajlandii. 12 celebrytów porzuciło swoje wygodne życie, by zmierzyć się nie tylko z fizycznymi i logicznymi wyzwaniami, ale także z ekstremalnymi warunkami. Upał sięgający ponad 40 stopni, brak jedzenia i każdy dzień będący walką z naturą, głodem i własnymi słabościami – to codzienność w obozie. Uczestnicy dobrani w duety muszą sprostać wymagającym zadaniom i wyczerpującym konkurencjom. Liczą się spryt, odporność fizyczna i emocjonalna oraz umiejętność radzenia sobie w grupie. Celem programu jest nie tylko sprawdzenie wytrzymałości i sprytu zawodników, ale także wsparcie ważnej inicjatywy charytatywnej - zwycięska para przekaże nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych na wybrany przez siebie cel dobroczynny

Gospodarz programu Qczaj już w pierwszym odcinku podzielił uczestników na następujące duety:

Monika Goździalska i Pawel “Czadoman” Dudek

Mikołaj “Tyszka” Tyszkiewicz i Paulina Hornik

Piotr Mróz i Tamara Gonzalez Perea

Karolina Pisarek-Salla i Damian Glinka

Cezary "Czaro" Nykiel i Nadia Długosz

Mariusz "Dżaga" Ząbkowski i Jakub Cheer

Do tej pory widzowie obejrzeli cztery epizody 2. edycji Good Luck Guys.

Good Luck Guys 2 - kto odpadł z programu?

Do tej pory z 2. edycją programu Good Luck Guys pożegnali się:

Mikołaj “Tyszka” Tyszkiewicz

Tamara Gonzalez Perea

Paulina Hornik

Artykuł jest aktualizowany.