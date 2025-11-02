Przeczytaj w weekend
Halloween 2025: przebrania gwiazd. Ed Sheeran jako Pennywise i Bagi jako... Iwona Pavlović

W Halloween 2025 wiele osób tradycyjnie podzieliło się swoimi kostiumami w mediach społecznościowych. Do zabawy po raz kolejny postanowiły dołączyć nie tylko zagraniczne, ale też polskie gwiazdy. Zobaczcie, za jakie znane postacie postanowiły się przebrać w tym roku.
Klaudia Woźniak
Tagi:  halloween 
Zrzut ekranu z Instagrama Instagram: @mateuszglen_official / @bginsky / @teddysphotos / Pixabay
Halloween jest okazją do świetnej zabawy. W 2025 roku po raz kolejny postanowiły dołączyć do niej gwiazdy znane ze świata kina i telewizji. Wykazały się one niezwykłą kreatywnością, tworząc kostiumy inspirowane nie tylko postaciami popkultury. Swoje przebranie tradycyjnie zaprezentowała między innymi Heidi Klum, która po raz kolejny udowodniła, że potrafi być naprawdę nieprzewidywalna i zasłużyła na miano ''królowej Halloween''. Poniżej znajdziecie zestawienie kostiumów gwiazd, które zachwyciły internautów, stając się prawdziwym hitem w mediach społecznościowych. 

Halloween 2025: za kogo przebrały się gwiazdy?

W 2025 roku swoimi halloweenowymi kostiumami podzieliły się zarówno zagraniczne, jak i polskie gwiazdy. Poza wspomnianą Heidi Klum, w ich gronie nie zabrakło między innymi naszej ''królowej Halloween'', czyli Maffashion, która tym razem postanowiła przebrać się za pewną postać znaną ze świata polityki. Nie zabrakło też gwiazd, które zaprezentowały się w kostiumach inspirowanych bohaterami filmów i seriali. O tym, za kogo gwiazdy przebrały się na Halloween w 2025 roku, możecie przekonać się, przeglądając poniższą galerię. Nie zabrakło w niej również gwiazd takich jak Madonna, Ed Sheeran, Julia Fox czy Paris Hilton. 

Mateusz Glen jako Ojciec Jakub z 1670

Zrzut ekranu z Instagrama
fot. Instagram: @mateuszglen_official
Źródło: Instagram

Klaudia Woźniak
Tagi:  halloween 
