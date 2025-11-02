Instagram: @mateuszglen_official / @bginsky / @teddysphotos / Pixabay

Halloween jest okazją do świetnej zabawy. W 2025 roku po raz kolejny postanowiły dołączyć do niej gwiazdy znane ze świata kina i telewizji. Wykazały się one niezwykłą kreatywnością, tworząc kostiumy inspirowane nie tylko postaciami popkultury. Swoje przebranie tradycyjnie zaprezentowała między innymi Heidi Klum, która po raz kolejny udowodniła, że potrafi być naprawdę nieprzewidywalna i zasłużyła na miano ''królowej Halloween''. Poniżej znajdziecie zestawienie kostiumów gwiazd, które zachwyciły internautów, stając się prawdziwym hitem w mediach społecznościowych.

Halloween 2025: za kogo przebrały się gwiazdy?

W 2025 roku swoimi halloweenowymi kostiumami podzieliły się zarówno zagraniczne, jak i polskie gwiazdy. Poza wspomnianą Heidi Klum, w ich gronie nie zabrakło między innymi naszej ''królowej Halloween'', czyli Maffashion, która tym razem postanowiła przebrać się za pewną postać znaną ze świata polityki. Nie zabrakło też gwiazd, które zaprezentowały się w kostiumach inspirowanych bohaterami filmów i seriali. O tym, za kogo gwiazdy przebrały się na Halloween w 2025 roku, możecie przekonać się, przeglądając poniższą galerię. Nie zabrakło w niej również gwiazd takich jak Madonna, Ed Sheeran, Julia Fox czy Paris Hilton.