halo tu polsat z nowymi parami prowadzących. Kto je stworzy?
W 2. sezonie programu śniadaniowego na widzów czeka spro zmian. Poznajcie szczegóły jednej z nich.
halo tu polsat to program śniadaniowy, który zadebiutował na antenie Polsatu 30 sierpnia 2024 roku. Przypomnijmy, że pomysłodawcą formatu jest dyrektor promowy stacji Edward Miszczak. Odcinki na żywo są emitowane w piątki, soboty i niedziele, a ich gospodarzami są damsko-męskie pary. Jesienią 2025 roku program powróci do emisji po wakacyjnej przerwie. Ostatnie wydanie miało miejsce 1 czerwca. Oznacza to, widzowie przez ponad 2 miesiące musieli czekać na premierowe epizody programu. 2. sezon halo tu polsat rozpocznie się w piątek 29 sierpnia 2025 roku. Kolejne odcinki będą emitowane od piątku do niedzieli na antenie Polsatu od 8:00 . Na fanów formatu czeka sporo niespodzianek. Jedna z nich jest związana z duetami prowadzących.
halo tu polsat powróci w nowej odsłonie. Powiększa się grono prowadzących. Legendarny duet Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz rozdzielił się, by stworzyć dwie nowe fantastyczne pary. Krzysztof poprowadzi program z Ewą Wachowicz. Nowym partnerem Pauliny będzie natomiast Tomasz Wolny. Dziennikarza mogliśmy ostatnio oglądać w Tańcu z Gwiazdami, gdzie w parze z Darią Sytą doszedł do półfinału. Podbił serca widzów i dał się poznać nie tylko jako obdarzony dystansem do siebie i poczuciem humoru showman, ale też jako wielki społecznik. Tomasz aktywnie działa na rzecz dzieci z niepełnosprawnością. W programie poruszył wszystkich zapraszając do studia powstańców warszawskich, z którymi utrzymuje stały kontakt. Od 29 sierpnia zobaczymy go w Polsacie wraz z Pauliną Sykut-Jeżyną. Nie będzie to jego debiut w tej roli – prowadził już programy śniadaniowe w innej stacji i był jednym z ulubionych prezenterów.
Ewa Wachowicz jest gwiazdą Polsatu od wielu lat. Dziennikarka, podróżniczka i mistrzyni kuchni jest też "kolekcjonerką koron". Zdobyła koronę Miss Polonii i … koronę wulkanów Ziemi – czyli weszła na wszystkie najwyższe wulkany na każdym kontynencie. Od lat prowadzi też w Polsacie program zatytułowany Ewa gotuje, który w każde sobotnie popołudnie gromadzi przed telewizorami rzesze fanów. W halo tu polsat od początku znalazła się w gronie mistrzów kuchni, ale kuchnia to dla niej zdecydowanie za mało. Od nowego sezonu Ewa Wachowicz poprowadzi program u boku Krzysztofa Ibisza. Niezmienny zaś pozostanie duet Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego oraz Maćka Rocka i Agnieszki Hyży.
Źródło: Materiały prasowe Polsat