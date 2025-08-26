Reklama
halo tu polsat z nowymi parami prowadzących. Kto je stworzy?

W 2. sezonie programu śniadaniowego na widzów czeka spro zmian. Poznajcie szczegóły jednej z nich.
Ania Szczudlińska
fot. materiały prasowe Polsat
halo tu polsat to program śniadaniowy, który zadebiutował na antenie Polsatu 30 sierpnia 2024 roku. Przypomnijmy, że pomysłodawcą formatu jest dyrektor promowy stacji Edward Miszczak. Odcinki na żywo są emitowane w piątki, soboty i niedziele, a ich gospodarzami są damsko-męskie pary. Jesienią 2025 roku program powróci do emisji po wakacyjnej przerwie. Ostatnie wydanie miało miejsce 1 czerwca. Oznacza to, widzowie przez ponad 2 miesiące musieli czekać na premierowe epizody programu. 2. sezon halo tu polsat rozpocznie się w piątek 29 sierpnia 2025 roku. Kolejne odcinki będą emitowane od piątku do niedzieli na antenie Polsatu od 8:00 . Na fanów formatu czeka sporo niespodzianek. Jedna z nich jest związana z duetami prowadzących

halo tu polsat z nowymi parami prowadzących 

halo tu polsat powróci w nowej odsłonie. Powiększa się grono prowadzących. Legendarny duet Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz rozdzielił się, by stworzyć dwie nowe fantastyczne pary. Krzysztof poprowadzi program z Ewą Wachowicz. Nowym partnerem Pauliny będzie natomiast Tomasz Wolny. Dziennikarza mogliśmy ostatnio oglądać w Tańcu z Gwiazdami, gdzie w parze z Darią Sytą doszedł do półfinału. Podbił serca widzów i dał się poznać nie tylko jako obdarzony dystansem do siebie i poczuciem humoru showman, ale też jako wielki społecznik. Tomasz aktywnie działa na rzecz dzieci z niepełnosprawnością. W programie poruszył wszystkich zapraszając do studia powstańców warszawskich, z którymi utrzymuje stały kontakt. Od 29 sierpnia zobaczymy go w Polsacie wraz z Pauliną Sykut-Jeżyną. Nie będzie to jego debiut w tej roli – prowadził już programy śniadaniowe w innej stacji i był jednym z ulubionych prezenterów.

Ewa Wachowicz jest gwiazdą Polsatu od wielu lat. Dziennikarka, podróżniczka i mistrzyni kuchni jest też "kolekcjonerką koron". Zdobyła koronę Miss Polonii i … koronę wulkanów Ziemi – czyli weszła na wszystkie najwyższe wulkany na każdym kontynencie. Od lat prowadzi też w Polsacie program zatytułowany Ewa gotuje, który w każde sobotnie popołudnie gromadzi przed telewizorami rzesze fanów. W halo tu polsat od początku znalazła się w gronie mistrzów kuchni, ale kuchnia to dla niej zdecydowanie za mało. Od nowego sezonu Ewa Wachowicz poprowadzi program u boku Krzysztofa Ibisza. Niezmienny zaś pozostanie duet Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego oraz Maćka Rocka i Agnieszki Hyży.  

Źródło: Materiały prasowe Polsat

