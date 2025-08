Jenna Ortega nie jest fanką mediów społecznościowych. Dlaczego?

fot. IMDb

Jenna Ortega w ostatnim wywiadzie dla BBC podkreśliła, że siła serialu Wednesday tkwi w poszukiwaniu wspólnoty we współczesnym świecie. Zwróciła uwagę na rosnącą izolację, którą napędzają media społecznościowe oraz rozwój sztucznej inteligencji. Aktorka szczerze opowiedziała o tym, jak coraz więcej młodych ludzi znajduje swoje społeczności przede wszystkim online, zamiast w realnym życiu. W świetle nadchodzącego drugiego sezonu Wednesday Ortega zaznaczyła, że produkcja może szczególnie przemówić do widzów, którzy szukają odpowiedzi na pytanie, gdzie w cyfrowej erze odnaleźć prawdziwe poczucie przynależności.

Jenna Ortega szczerze o swoim krytycznym spojrzeniu na social media

Jenna Ortega, znana z roli Wednesday w serialu Netflix, ostatnio zwróciła uwagę na ważny temat przewijający się w produkcji. Aktorka podkreśliła, jak bardzo zmieniły się interakcje międzyludzkie na przestrzeni ostatnich dekad. Ortega przypomniała historie z lat 70., kiedy ludzie umawiali się osobiście z sąsiadami, a ulice tętniły życiem pełnym spontanicznych spotkań:

Nie było mnie w latach 70-tych, ale słyszałam historie o ludziach pukających do drzwi sąsiadów i rowerach jeżdżących po całym mieście i oczekujących, że spotkają kogoś o określonej godzinie w określonym miejscu.

Dziś natomiast, jej zdaniem, większość kontaktów przeniosła się do świata online, co paradoksalnie może prowadzić do izolacji i osamotnienia. Aktorka zwróciła również uwagę na wyzwania, przed jakimi stoi młode pokolenie w dobie mediów społecznościowych i sztucznej inteligencji. Podkreśliła, że obecnie jesteśmy przytłoczeni ogromną liczbą głosów i opinii, często znacznie przewyższającą to, co jesteśmy w stanie przetworzyć i do czego jesteśmy przystosowani jako ludzie. W efekcie młode osoby często zadają sobie pytania o własną tożsamość i wpływ na otaczający ich świat. Ortega zastanawiała się, co powoduje, że jej głos może się wyróżniać i co w niej samym daje poczucie celu, kontroli czy autorytetu. Wskazała tym samym na trudności, jakie młodzi ludzie napotykają, próbując odnaleźć swoją wartość i tożsamość w cyfrowym świecie.

W rozmowie z BBC Jenna Ortega podkreśliła, że wyjątkowa dynamika rodziny Addamsów to jeden z głównych powodów ogromnej popularności serialu. Aktorka zauważyła, że widzowie czują komfort, obserwując postaci swobodne, autentyczne i bezpretensjonalne. Dla niej ważne jest, że bohaterowie stawiają na pierwszym miejscu to, co naprawdę się liczy w życiu. Ortega podkreśliła, że w czasach, gdy łatwo ulec presji i mentalności tłumu, młodzi ludzie potrzebują takich wzorców jak rodzina Addamsów — osób, które pewnie kroczą własną drogą i nie boją się być inni.

W innym wywiadzie dla podcastu The Interview (The New York Times) aktorka otwarcie opowiadała o swoich osobistych doświadczeniach z mediami społecznościowymi. Przyznała, że od nastoletnich lat borykała się z negatywnymi skutkami obecności w sieci:

Nienawidzę AI. Nie podobało mi się zakładanie konta na Twitterze jako 14-latce i oglądanie zmanipulowanych, nieprzyzwoitych zdjęć. To było przerażające i skrajnie deprawujące.

Co więcej, określiła sztuczną inteligencję jako „zło” i „obrzydliwość”, podkreślając jednocześnie, że jej rozwój niesie ze sobą poważne wyzwania, z którymi będzie musiało zmierzyć się całe społeczeństwo.

Przypomnijmy, że drugi sezon serialu Wednesday pojawi się na platformie Netflix w dwóch częściach – pierwsza premiera zaplanowana jest na 6 sierpnia 2025 roku, a druga na 3 września 2025 roku. Pierwszy sezon jest już dostępny w całości i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem widzów, którzy chętnie śledzą losy tytułowej bohaterki i jej niezwykłej rodziny.