Joanna Kołaczkowska pośmiertnie uhonorowana przez prezydenta. Jakie odznaczenie otrzymała?

fot. Kabaret Hrabi

Joanna Kołaczkowska - uwielbiana przez widzów artystka kabaretowa - zmarła 17 lipca 2025 roku. Przez ostatnie miesiące życia walczyła z nowotworem mózgu. Niestety pomimo operacji i wdrożonego leczenia nie udało jej się wygrać z chorobą. Pogrzeb artystki odbył się 28 lipca 2025 roku - została pochowana w Alei Zasłużonych na cmentarzu na warszawskich Powązkach. Kilka dni po tym wydarzeniu członkowi Kabaretu Hrabi, z którym Joanna Kołaczkowska związana była od 2002 roku, poinformowali za pośrednictwem mediów społecznościowych swoich fanów o tym, że zgodnie z wolą Kołaczkowskiej będą kontynuować swoją działalność artystyczną. Następnie okazało się, że prezydent Andrzej Duda na krótko przed zakończeniem swojej prezydentury podjął ważną decyzję dotyczącą artystki.

Joanna Kołaczkowska została pośmiertnie odznaczona przez prezydenta

Joanna Kołaczkowska została odznaczona pośmiertnie przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Informację tę w rozmowie z Faktem oficjalnie potwierdziła Kancelaria Prezydenta:

Uprzejmie informujemy, że Prezydent Andrzej Duda postanowieniem z dnia 21 lipca 2025 r. o nr rej. 509/2025 uhonorował pośmiertnie Joannę Kołaczkowską Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w pracy artystycznej i twórczej. Nadanie nastąpiło w trybie inicjatywy własnej Prezydenta RP.

Warto też wspomnieć, że Joanna Kołaczkowska nie zostanie uhonorowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, bo odznaczenie to nie jest nadawane pośmiertnie.