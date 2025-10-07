placeholder
Reklama
placeholder

Gwiazdor Stranger Things ‘aresztowany’ przez Sabrinę Carpenter. Tak zareagował

Sabrina Carpenter podczas jednego ze swoich koncertów praz kolejny postanowiła ''aresztować'' członka publiczności. Tym razem padło na jednego z aktorów znanych z serialu Stranger Things. Nagranie tego momentu obiegło media społecznościowe.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  joe keery 
sabrina carpenter
Zdjęcie z serialu Stranger Things i okładka albumu Sabriny Carpenter fot. Netflix / materiały prasowe
Reklama

Sabrina Carpenter jest obecnie jedną z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Szczególną popularność przyniósł jej wydany w 2024 roku album Short n' Sweet, na którym znalazły się hity takie jak Espresso, Taste czy Juno. Przed wykonywaniem ostatniej z wymienionych piosenek na scenie, Sabrina inscenizuje "aresztowanie" za "bycie zbyt gorącym". Jest to bezpośrednie nawiązanie do tekstu utworu: "Chcesz przymierzyć moje puszyste, różowe kajdanki?". Okazuje się, że do "zatrzymanych" przez wokalistkę niedawno dołączył Joe Keery, który gra Steve'a w serialu Stranger Things. Aktor występuje również na scenie muzycznej, gdzie jest znany pod pseudonimem Djo.

Joe Keery ''aresztowany'' na koncercie Sabriny Carpenter 

To nie pierwszy raz, kiedy Sabrina Carpenter ''aresztowała'' członka obsady Stranger Things na swoim koncercie. Przypomnijmy, że w październiku różowe kajdanki trafiły w ręce Millie Bobby Brown. Joe Keery znalazł się w centrum zainteresowania na koncercie Sabriny na festiwalu Austin City Limits, który miał miejsce 4 października 2025 roku. Kiedy aktor pojawił się na telebimie, najpierw przestawił się wokalistce. Zaraz potem ta zapytała go, skąd pochodzi. Kiedy Keery odpowiedział jej, że z Bostonu, stwierdziła, że ''rymuje się z Austin''. Zaraz potem powiedziała:

Nadszedł sezon na kajdanki. Nie wiem, czy wiesz. To tak, jakbyśmy się…

Joe Keery postanowił jej wtedy przerwać i uniósł nadgarstki. Sabrina wybuchła wtedy śmiechem, wyciągając swoje charakterystyczne różowe kajdanki, aby ''aresztować'' aktora. O tym, jak wyglądał ten moment, możecie przekonać się poniżej:

Źródło: X: @SCdailyupdates

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  joe keery 
sabrina carpenter
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Doktor Strange
-

Stworzył jedne z najlepszych scenariuszy Marvela. Znamy jego wkład w Avengers: Doomsday

2 Tron: Ares
-

Tron: Ares - pierwsze reakcje. Jared Leto w końcu z dobrym filmem?

3 Nicole Kidman
-

Paramount+ zamówił nowy serial Discretion. Nicole Kidman i Elle Fanning w głównych rolach

4 Peacemaker: sezon 2, odcinek 7 - zdjęcia
-
Spoilery

Co by się stało gdyby Harcourt [SPOILER] brata Peacemakera? Aktorka wyjaśnia

5 4. Gwiezdne Wojny: Ahsoka: sezon 1 (85%)
-

2. sezon serialu Star Wars: Ahsoka - ważna aktualizacja

6 Bo się boi (Player, Premiery CANAL+, Rakuten, MOJEeKINO, E-Kino pod Baranami, Nowe Horyzonty VOD)
-

Ari Aster o krytyce filmów Bo się boi i Eddington. „To naprawdę druzgocące”

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia
-

Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Jennifer Lopez i Ben Affleck razem po rozstaniu. Byli w świetnym humorze

Jennifer Lopez i Ben Affleck razem po rozstaniu. Byli w świetnym humorze

Festiwal w Gdyni 2025 przeszedł do historii, a impreza naEKRANIE razem z nim [ZDJĘCIA]

Festiwal w Gdyni 2025 przeszedł do historii, a impreza naEKRANIE razem z nim...

Królowe życia żegnają Jacka Wójcika. Padły wzruszające słowa o zmarłym koledze

Królowe życia żegnają Jacka Wójcika. Padły wzruszające słowa o zmarłym koledze

Zmiana czasu na zimowy 2025. Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu na zimowy 2025. Kiedy przestawiamy zegarki?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV