Gwiazdor Stranger Things ‘aresztowany’ przez Sabrinę Carpenter. Tak zareagował

Sabrina Carpenter jest obecnie jedną z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Szczególną popularność przyniósł jej wydany w 2024 roku album Short n' Sweet, na którym znalazły się hity takie jak Espresso, Taste czy Juno. Przed wykonywaniem ostatniej z wymienionych piosenek na scenie, Sabrina inscenizuje "aresztowanie" za "bycie zbyt gorącym". Jest to bezpośrednie nawiązanie do tekstu utworu: "Chcesz przymierzyć moje puszyste, różowe kajdanki?". Okazuje się, że do "zatrzymanych" przez wokalistkę niedawno dołączył Joe Keery, który gra Steve'a w serialu Stranger Things. Aktor występuje również na scenie muzycznej, gdzie jest znany pod pseudonimem Djo.

Joe Keery ''aresztowany'' na koncercie Sabriny Carpenter

To nie pierwszy raz, kiedy Sabrina Carpenter ''aresztowała'' członka obsady Stranger Things na swoim koncercie. Przypomnijmy, że w październiku różowe kajdanki trafiły w ręce Millie Bobby Brown. Joe Keery znalazł się w centrum zainteresowania na koncercie Sabriny na festiwalu Austin City Limits, który miał miejsce 4 października 2025 roku. Kiedy aktor pojawił się na telebimie, najpierw przestawił się wokalistce. Zaraz potem ta zapytała go, skąd pochodzi. Kiedy Keery odpowiedział jej, że z Bostonu, stwierdziła, że ''rymuje się z Austin''. Zaraz potem powiedziała:

Nadszedł sezon na kajdanki. Nie wiem, czy wiesz. To tak, jakbyśmy się…

Joe Keery postanowił jej wtedy przerwać i uniósł nadgarstki. Sabrina wybuchła wtedy śmiechem, wyciągając swoje charakterystyczne różowe kajdanki, aby ''aresztować'' aktora. O tym, jak wyglądał ten moment, możecie przekonać się poniżej: