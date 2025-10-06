Kabaret Hrabi o dalszych planach po śmierci Kołaczkowskiej. 'Ona też by tego chciała'

fot. Facebook: Kabaret Hrabi

Członkowie kabaretu Hrabi co jakiś czas odzywają się do swoich fanów, którzy wspierają ich po śmierci Joanny Kołaczkowskiej. Przypomnijmy, że artystka zmarła 17 lipca 2025 roku po heroicznej, ale niestety przegranej walce z chorobą. Przez ostatnie miesiące życia walczyła z nowotworem mózgu. Pogrzeb artystki odbył się 28 lipca 2025 roku - została pochowana w Alei Zasłużonych na cmentarzu na warszawskich Powązkach. Dariusz Kamys, Tomasz Majer i Łukasz Pietsch zgodnie z wolą Kołaczkowskiej zdecydowali, że będą kontynuować swoją działalność artystyczną. Teraz przekazali więcej informacji na ten temat.

HrAbi zmienił nazwę w hołdzie Joannie Kołaczkowskiej

5 października 2025 roku Kabaret Hrabi za pośrednictwem swoich oficjalnych profili w mediach społecznościowych poinformował fanów o swoich najbliższych artystycznych planach. Zdecydowali, że na stałe nie będą poszerzać swojego składu i będą działać we trzech, bo Joanny Kołaczkowskiej nie da się nikim zastąpić. Artyści zmodyfikowali także pisownie nazwy HrAbi od teraz A będzie miało wielką literę, aby uczcić pamięć o Joannie Kołaczkowskiej. Na 10 stycznia 2026 roku komicy planują powrót na scenę z nowym programem. Całość ich oświadczenia przeczytacie poniżej: