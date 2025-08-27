Reklama
Karolina Woźniak ma galerię sztuki. Co warto o niej wiedzieć?

Karolina Woźniak stworzyła swoje perfumy. Co jeszcze o niej wiemy?
Ania Szczudlińska
fot. TVN
Karolina Woźniak znalazła się w gronie uczestników najnowszej edycji programu Afryka Express, którą można oglądać na kanale TVN oraz na Playerze od 6 września 2025 roku. W tej odsłonie show, którego gospodynią po raz pierwszy została Izabella Krzan, celebryci oraz ich partnerzy przeżyją niezwykłą przygodę na Czarnym Lądzie - w sercu Afryki. Kenia i Tanzania staną się areną zaciętej rywalizacji, ale i niezapomnianych przygód. Uczestnicy muszą przebyć wyznaczone trasy, a ich budżet na każdy dzień wynosi zaledwie 1 dolar na osobę. Co warto wiedzieć o Karolinie Woźniak?

Ile lat ma i skąd pochodzi Karolina Woźniak?

Karolina Woźniak urodziła się 13 marca 1989 roku. W 2025 roku skończyła 36 lat. Pochodzi z Bydgoszczy. Obecnie mieszka w Warszawie. 

Jakie wykształcenie ma Karolina Woźniak?

Karolina Woźniak ukończyła VIII Liceum Ogólnokształcące. Studiowała filologię angielską i trenowała akrobatykę.

Czy Karolina Woźniak jest w związku?

Karolina Woźniak od 2021 roku jest w szczęśliwym związku z Tomaszem Iwanem i to właśnie jemu będzie towarzyszyć w programie Afryka Express. W przeszłości była związana z Przemysławem Saletą. 

Jak rozwijała się kariera Karoliny Woźniak?

Karolina Woźniak podczas wakacji w Miami zupełnie przypadkowo, została zauważona przez agencję modelek i... tak zaczęła się jej międzynarodowa przygoda. Kariera Karoliny szybko nabrała tempa. Pozowała dla kampanii znanych marek i brała udział w sesjach zdjęciowych na całym świecie – od plaż Tajlandii po luksusowe apartamenty w Dubaju. Jej egzotyczna uroda i wyraziste rysy sprawiły, że została porównana przez amerykańskich dziennikarzy do samej Meghan Fox. Karolina zdobyła rozgłos nie tylko w świecie modelingu, ale również w świecie sztuki. Modelka nie ogranicza się tylko do świata mody. Razem z legendą polskiego tenisa, Wojciechem Fibakiem, stworzyła wyjątkowe miejsce – Kawai Art Gallery. To jedyna galeria w Polsce, która w całości poświęcona jest pop-artowi. Galeria prezentuje prace artystów młodego pokolenia, a sama Karolina często angażuje się w ich promocję i wydarzenia kulturalne. Jej styl i wyczucie estetyki przyciągają uwagę kolekcjonerów i celebrytów. Karolina Woźniak stworzyła swoje perfumy o nazwie Art Piece.

Karolina Woźniak prowadzi profil na Instagramie o nazwie @karolinawozniak. 

Źródło: TVN

